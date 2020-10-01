Сафонов: «В Лиге чемпионов хочется попробовать себя с сильными командами»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выхода своей команды в групповой этап турнира.
Эмоции сейчас немного поутихли. Немного голос подсел. Мы все шли к этой цели, вот получилось. В прошлом году не вышло.
С кем хочу сыграть в группе? На самом деле, без разницы, но хочется себя попробовать с сильными командами. Сыграть против Месси и Салаха? Ну будут, и посмотрим.
Готов ли к первой сборной России? Сначала приглашение, а дальше видно будет.
Раз Краснодар в 4-ой корзине
Раз Краснодар в 4-ой корзине