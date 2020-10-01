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Сафонов: «В Лиге чемпионов хочется попробовать себя с сильными командами»

01 октября 2020, 01:20
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выхода своей команды в групповой этап турнира.

Эмоции сейчас немного поутихли. Немного голос подсел. Мы все шли к этой цели, вот получилось. В прошлом году не вышло.

С кем хочу сыграть в группе? На самом деле, без разницы, но хочется себя попробовать с сильными командами. Сыграть против Месси и Салаха? Ну будут, и посмотрим.

Готов ли к первой сборной России? Сначала приглашение, а дальше видно будет.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
01 октября в 10:35
Будут тебе сильные соперники
Раз Краснодар в 4-ой корзине
протон1
протон1
01 октября в 01:44
не правильно сильных подавать слабым. краснодар не барселона. любой тренер даст своему ученику сначало слабых. затем повысит мотивуху что вот он победил и затем сильного даст
Kostya P.
Kostya P.
01 октября в 01:22
Так и будет , вы же не Зенит.
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