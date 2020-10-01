Мусаев — о выходе в ЛЧ: «„Краснодар“ показал характер. У нас есть команда»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).
Испытывали большие трудности с составом: у Берга было повреждение, у Петрова, Классон выступает без замен после 14 месяцев восстановления. «Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг.
Мы подкорректировали действия в обороне. Когда соперник делал диагонали в Краснодаре — у нас возникали проблемы. Поставили Вильену вторым опорным — это добавило дисциплины, мы перекрыли диагонали, перекрыли второй темп.
то скорее бы дожали коровок ,сегодня посмотрим кто им попадет ,но от этого не легче, в прошлые сезоны они играли в футбол ,а вчера на отбой
то скорее бы дожали коровок ,сегодня посмотрим кто им попадет ,но от этого не легче, в прошлые сезоны они играли в футбол ,а вчера на отбой
надо вот избежать последнего места в группе, например !
надо вот избежать последнего места в группе, например !