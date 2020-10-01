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Мусаев — о выходе в ЛЧ: «„Краснодар“ показал характер. У нас есть команда»

01 октября 2020, 00:53
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1).

Испытывали большие трудности с составом: у Берга было повреждение, у Петрова, Классон выступает без замен после 14 месяцев восстановления. «Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг.

Мы подкорректировали действия в обороне. Когда соперник делал диагонали в Краснодаре — у нас возникали проблемы. Поставили Вильену вторым опорным — это добавило дисциплины, мы перекрыли диагонали, перекрыли второй темп.

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Все комментарии
Sanches65
Sanches65
01 октября в 15:58
Если продолжится такое же дикое везение, то Краснодар может какие то очки зацепить в группе.
kts
kts
01 октября в 14:35
В группе будет любопытно. На длинной дистанции у быков могут появиться шансы
Союзник противников
Союзник противников
01 октября в 12:08
Ещё ы им тренера стоящего! А Вильена очень много ошибался,очевидно,именно вследствие того,что позиция ему непривычна.
Indian
Indian
01 октября в 12:04
Повезёт соперникам Краснодара в ЛЧ, хоть красивую игру посмотрят
санек002
санек002
01 октября в 11:24
молодцы!что и требовалось доказать!так держать и в дальнейших играх лч!
alex074
alex074
01 октября в 11:12
Может быть команда и есть (судя по составу игроков), но ТРЕНЕРА к сожалению нет!!!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
01 октября в 10:57
мусаев смешной какая игра ,по мне это не игра, в РПЛ мож и прокатит,а здесь с паоком чисто везение греки возили коровок ,и если бы не нелепый гол в свои ворота
то скорее бы дожали коровок ,сегодня посмотрим кто им попадет ,но от этого не легче, в прошлые сезоны они играли в футбол ,а вчера на отбой
Dirty_Harry
Dirty_Harry
01 октября в 10:54
Команда без тренера, Мусаев когда же ты поймешь не твой уровень Краснодар.
За наших
За наших
01 октября в 10:31
Ну в отличие от Ростова и Динамо - Краснодар это КОМАНДА.
Robinson
Robinson
01 октября в 10:28
Характер может и есть, а вот игры нет, в этом вина Главного тренера.
112910415
112910415
01 октября в 08:52
характер ещё пригодится -
надо вот избежать последнего места в группе, например !
Брулин
Брулин
01 октября в 08:22
Быки молодцы! Смольников - огонь.
rubinovyi2
rubinovyi2
01 октября в 07:47
Поздравления конечно,но вот дальше с таким характером и такой красивой игрой,делать нечего,к сожалению.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 октября в 07:39
Да, вчера видно было, что старались.
nubom
nubom
01 октября в 06:46
Молодцы! Порадовали страну....
Остапчук 67
Остапчук 67
01 октября в 05:20
Все равно Мусаев не тренер
cska vperiod
cska vperiod
01 октября в 05:18
Краснодар и краснодарцев с победой и с выходом команды в групповой этап ЛЧ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 00:59
Теперь от Мусаева не избавиться!
David Young
David Young
01 октября в 00:53
Хорошо, что у России есть ФК Краснодар.
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