Смольников: «Мы договорились отдать все силы ради победы»

Защитник «Краснодара» прокомментировал победу над ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход своей команды в групповой этап турнира.

Я сейчас на эмоциях. Не описать, что творилось в раздевалке. Тренер поблагодарил всех. Сказал, что сделали хорошую работу, мы заслужили это. И он очень счастлив, что эта мечта под названием Лига чемпионов пришла в Краснодар. Весь город там с нетерпением это ждёт.

Мы просто вышли на матч с настроем, чтобы нам перед собой не было стыдно, а после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, всё что у нас есть, ради победы. В принципе всё так и получилось.