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Смольников: «Мы договорились отдать все силы ради победы»

01 октября 2020, 01:10
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал победу над ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход своей команды в групповой этап турнира.

Я сейчас на эмоциях. Не описать, что творилось в раздевалке. Тренер поблагодарил всех. Сказал, что сделали хорошую работу, мы заслужили это. И он очень счастлив, что эта мечта под названием Лига чемпионов пришла в Краснодар. Весь город там с нетерпением это ждёт.

Мы просто вышли на матч с настроем, чтобы нам перед собой не было стыдно, а после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, всё что у нас есть, ради победы. В принципе всё так и получилось.

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протон1
протон1
01 октября в 02:02, ред.
ростов и динамо слили игру в ле. что бы усилить её в чемпионате россии.
протон1
протон1
01 октября в 02:02
ростов и динамо берите пример
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 01:17
Молодцы , просто всех порадовали.
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