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Прядкин: «Сегодня исторический вечер для всех поклонников нашего футбола»

01 октября 2020, 01:03
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов после выездной победы над ПАОКом (2:1).

Поздравляю «Краснодар» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Очень рад за всех игроков, тренерский штаб, руководителей и болельщиков. Сегодня исторический вечер для всех поклонников нашего футбола, ведь впервые в группе Лиги чемпионов Россию представят три клуба. Я желаю «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару» удачной жеребьёвки и успешного выступления в турнире.

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andre_can
andre_can
01 октября в 07:42
теперь главное- это укрепление всех команд перед ЛЧ!
ABir
ABir
01 октября в 06:38
Краснодар реально порадовал! Удачи со жребием!
Землянин
Землянин
01 октября в 03:49
Так вроде Португалии Нас обошла, или с пандемией это переносится на следующий год, или Я что то упустил?! 🤔
Little Caprice
Little Caprice
01 октября в 01:43, ред.
Притом, что ты всеми силами старался этого вечера не допустить :)
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 01:16
Праздник конечно есть - это правда.
ermak6848
ermak6848
01 октября в 01:16
Остаётся пожелать быкам других на рога напялить..
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