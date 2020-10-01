Прядкин: «Сегодня исторический вечер для всех поклонников нашего футбола»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов после выездной победы над ПАОКом (2:1).

Поздравляю «Краснодар» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Очень рад за всех игроков, тренерский штаб, руководителей и болельщиков. Сегодня исторический вечер для всех поклонников нашего футбола, ведь впервые в группе Лиги чемпионов Россию представят три клуба. Я желаю «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару» удачной жеребьёвки и успешного выступления в турнире.