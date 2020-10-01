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Мостовой — о «Краснодаре» в ЛЧ: «Есть надежда, что догоним португальцев»

01 октября 2020, 00:12
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов после победы над ПАОКом.

После того как ПАОК прошёл «Бенфику», я сразу сказал – это хорошо. С португальцами было бы тяжелее. ПАОК в первой игре не должен был проигрывать, а сегодня «Краснодар» дождался своего шанса. Три команды в ЛЧ – турнир позволяет это сделать. Сейчас там играют не только чемпионы. Есть надежда, что догоним португальцев в рейтинге УЕФА. Ждём жеребьёвку.

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oFANATo
oFANATo
01 октября в 10:38
Мостовой какой футбол вообще смотрит
Что бы делать такие прогнозы?
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Шишанутый (раскрыть)
01 октября в 08:40
Ну что поделать, если вылетим из первой 10-ки стран, значит таков наш уровень) чего пенять на кого-то... Может это и справедливо будет)
В России есть Зенит - некое подобие Шахтёра))
Шишанутый
Шишанутый ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
01 октября в 07:05
Прикол в том что там таблица за последние 5 лет считается а у Росии как раз два успешных сезона скоро сгорают. А если смотреть по последним сезонам 18/19 и 19/20 то Нидерланды, Бельгия, Украина и Португалия все набрали очки больше чем Росия. Уже со следущего года руские клубы потеряли одно место в Лч, их будет только 2 (чемпеон в групу, второй клуб в квалификацию). Еще парочка таких не удачных сезонов и Росия вылетит даже из первой десятки стран. А вернутся потом будет не просто потеряв груповой этап, даже чемпеону страны тогда придется пробиватся через квалификацию. В Росии нет клуба уровня Шахтера, это сильнейший клуб восточной Европы.
112910415
112910415
01 октября в 05:53
когда-то должно и повезти
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Шишанутый (раскрыть)
01 октября в 05:36
Украина держится за счёт Шахтёра и только...а про голландцев ты серьёзно? Разовый выстрел Аякса - не в счёт) Посмотрим как они выступят в нынешнем розыгрыше а потом будем цыплят считать)
Шишанутый
Шишанутый ответ bsww (раскрыть)
01 октября в 03:07, ред.
Когда последний раз росийский клуб выходил в 1/8 ЛЧ? Я даже не вспомню. И не каких предпосылок нет что это изменится в этой сезоне...

А вот нашел статью по теме.
ВЫХОД РОССИЙСКОГО КЛУБА В ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ – ПОЧТИ ЧУДО. МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ВСЕ 28 СЕЗОНОВ! Только 7 удачных попыток из 51. В последний раз команда из РПЛ выходила из группы четыре года назад.
bsww
bsww ответ Шишанутый (раскрыть)
01 октября в 03:02
как бы это не звучало, но сейчас у нас 3 клуба в ЛЧ, а у португальцев - 1. При определённых раскладах (Порту - Аякс - Краснодар - Ренн, Зенит - Челси - Олимпиакос/Лацио/Аталанта - Марсель, Севилья - Атлетико/МЮ/Боруссия Д - Олипиакос/Лацио/Аталанта - Локомотив у нас будут "на бумаге" хорошие шансы на 1/8 ЛЧ со второго места. За выход в весну ЛЧ дают 5 баллов, а в ЛЕ, чтобы их набрать надо выходит в финал, выигрывая абсолютно все мачти и финал в том числе.
Как бы страшно это не звучало, но "братья" и травники на не конкуренты. У братьев только Шахтёр и Динамо, в то время как у португальцев Порту-Бенфика-Спортунг и "лузер" играет в ЛЕ. У травников на слуху Аякс, а остальные попав в группу, максимум займут третье место
Шишанутый
Шишанутый
01 октября в 01:06
Ахаха вот Мост оптимист. Еще даже груповой этап не стартовал а уже минус два клуба у Росии а у Португалии пока что не кто не вылетел. Спортинг, Бенфика в ЛЕ где вполне могут далеко пройти и насоберать очков а рос клубы вряд ли много наберут в Лч. Прошлый сезон в евро весну не один клуб от Росии не вышел а он Португалию догонять сборался)) Пусть лучше думает как Украину с Голандией вперед не пропустить, ведь их клубы доходят до полуфиналов еврокубков о чем росийские могут только мечтать.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Faustello (раскрыть)
01 октября в 00:39
Ахах)) Про Краснодар многие только сейчас узнают.) Но надеюсь, запомнят;!)
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 октября в 00:37, ред.
А хрен знает, я в Красногорске обитаю)))
Гуляет наверное, праздник то какой!!
Спасибо!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Faustello (раскрыть)
01 октября в 00:35
Искренние поздравления, "доигрались" наконец то. Город небось гуляет??? Хотя после первой ужасной игры очечко играло до середины второго тайма. Но в результате все срослось. Одно слово - БЫЧАРЫ!!!
Ждем соперников.
kastites
kastites
01 октября в 00:35
Ждем соперников,а там и загадывать будем
Анпилкин
Анпилкин
01 октября в 00:34
В правилах написано:

Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы.
Faustello
Faustello ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
01 октября в 00:28
Да мы матёрый клуб, в третьей корзине тусуемся, Краснодар знают и уважают в Европе!)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Faustello (раскрыть)
01 октября в 00:27
Привет) ДААААА!)
Главное рекорд кб не перебить, а там посмотрим;)
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 00:22
Я бы не стал забегать так далеко. Горького опыта в ЛЧ у наших команд достаточно. Будем двигаться от матча к матчу. А там как бог даст. Сейчас нет слабых команд , все научились играть. Да и надо учесть , что для Краснодара - это дебют в ЛЧ. Так что опыта никакого. Но будем болеть за все наши команды. Ждем жеребьевку и удачи нашим всем.
Всем здоровья.
Хуторянин 84
Хуторянин 84
01 октября в 00:20
Геныч переобулся? К утру ждём похвал. Фк Краснодар с ПОБЕДОЙ!!! Пьём с друзьями...взял на че/пят отпуск...Как знал, что печень отрабатывать будет))) Всю страну с футбольным , хоть и небольшим, но праздником!
Faustello
Faustello ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
01 октября в 00:18
О, явилась не запылилась!))
Галченыш!!! Мы в ЛЧ!!!!
Интересно до финала дойдем?))))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
01 октября в 00:16
Все переобуваются на ходу:)
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