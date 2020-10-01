Мостовой — о «Краснодаре» в ЛЧ: «Есть надежда, что догоним португальцев»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов после победы над ПАОКом.

После того как ПАОК прошёл «Бенфику», я сразу сказал – это хорошо. С португальцами было бы тяжелее. ПАОК в первой игре не должен был проигрывать, а сегодня «Краснодар» дождался своего шанса. Три команды в ЛЧ – турнир позволяет это сделать. Сейчас там играют не только чемпионы. Есть надежда, что догоним португальцев в рейтинге УЕФА . Ждём жеребьёвку.