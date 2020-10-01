Зидан: «Азар в порядке, если не считать того, что травмирован»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0) в 4-м туре Примеры, а также высказался о травме Эдена Азара и возможном уходе Луки Йовича.
До 5 октября я не могу ничего подтвердить. Йович — член состава, который выбираю я. Не собираюсь ничего говорить о возможных изменениях. Может случиться всё. Он здесь и сегодня играл на поле.
У меня осталось хорошее послевкусие. Хотя матч не был лёгким. Самое важное — это то, что мы взяли очки, потому что мы собираемся улучшить свою игру. Что касается судейства, нас всегда больше раздражают потери мяча на своей половине поля, чем несправедливость судейских решений.
Азар? У него мышечная травма. Если не считать травму, то он в порядке. Я не могу точно сказать, как долго он будет отсутствовать. Похоже на мышечную контрактуру, но не более того. Такое может случиться. Он раздосадован, потому что был в порядке.
Винисиус в порядке, если не считать, что он забивает раз в году.
Варан в порядке ,если не считать, что он привозит голы.
Марсело в порядке, если не считать, что он забывают про защиту.
Вся команда в порядке, если не считать, что Реал мало забивает и показывает скучную игру.
Винисиус в порядке, если не считать, что он забивает раз в году.
Варан в порядке ,если не считать, что он привозит голы.
Марсело в порядке, если не считать, что он забывают про защиту.
Вся команда в порядке, если не считать, что Реал мало забивает и показывает скучную игру.
Раз играть не может, это уже не порядок...
Раз играть не может, это уже не порядок...