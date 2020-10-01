Зидан: «Азар в порядке, если не считать того, что травмирован»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0) в 4-м туре Примеры, а также высказался о травме и возможном уходе .

До 5 октября я не могу ничего подтвердить. Йович — член состава, который выбираю я. Не собираюсь ничего говорить о возможных изменениях. Может случиться всё. Он здесь и сегодня играл на поле.

У меня осталось хорошее послевкусие. Хотя матч не был лёгким. Самое важное — это то, что мы взяли очки, потому что мы собираемся улучшить свою игру. Что касается судейства, нас всегда больше раздражают потери мяча на своей половине поля, чем несправедливость судейских решений.

Азар? У него мышечная травма. Если не считать травму, то он в порядке. Я не могу точно сказать, как долго он будет отсутствовать. Похоже на мышечную контрактуру, но не более того. Такое может случиться. Он раздосадован, потому что был в порядке.