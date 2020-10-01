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Зидан: «Азар в порядке, если не считать того, что травмирован»

01 октября 2020, 06:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0) в 4-м туре Примеры, а также высказался о травме Эдена Азара и возможном уходе Луки Йовича.

До 5 октября я не могу ничего подтвердить. Йович — член состава, который выбираю я. Не собираюсь ничего говорить о возможных изменениях. Может случиться всё. Он здесь и сегодня играл на поле.

У меня осталось хорошее послевкусие. Хотя матч не был лёгким. Самое важное — это то, что мы взяли очки, потому что мы собираемся улучшить свою игру. Что касается судейства, нас всегда больше раздражают потери мяча на своей половине поля, чем несправедливость судейских решений.

Азар? У него мышечная травма. Если не считать травму, то он в порядке. Я не могу точно сказать, как долго он будет отсутствовать. Похоже на мышечную контрактуру, но не более того. Такое может случиться. Он раздосадован, потому что был в порядке.

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal
01 октября в 21:05
Азар в порядке, если не считать ,что он травмирован.
Винисиус в порядке, если не считать, что он забивает раз в году.
Варан в порядке ,если не считать, что он привозит голы.
Марсело в порядке, если не считать, что он забывают про защиту.
Вся команда в порядке, если не считать, что Реал мало забивает и показывает скучную игру.
Gelious
Gelious ответ dimagas2 (раскрыть)
01 октября в 14:15
А мне понравилась описка с Назаром. Можно даже назвать его после очередного сытного лета Эден Нажор.
dimagas2
dimagas2
01 октября в 13:25
нАзар хороший футболист, если не считать что жрет бургеры)))
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 11:44
Азар уже давно не в порядке, сплошные травмы.
feris1
feris1
01 октября в 11:15
Азар принял переходящее знамя от Бэйла)
Ruslan3132
Ruslan3132
01 октября в 10:55
Похоже на троллинг от Зидана )))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 09:59
Зидан:"У меня классные золотые часы,если не считать того что я их потерял"
112910415
112910415
01 октября в 09:24
сложно не считать
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
01 октября в 07:52, ред.
Азар в порядке, если не считать того, что он жирный
Анпилкин
Анпилкин
01 октября в 07:05
Скорейшего выздоровления
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 06:58
Травмирлван, но в порядке.
Раз играть не может, это уже не порядок...
shlomo
shlomo
01 октября в 06:39
Здоровья Азару.....он Реалу нужен
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