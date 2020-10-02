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Серхи Роберто: «Мы поняли, что недостаточно хорошо готовились к матчам»

02 октября 2020, 04:55
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал победу над «Сельтой» (3:0) в матче 4-го тура Примеры.

Мы осознали, что недостаточно хорошо готовились к играм [в прошлом сезоне]. Мы много работали в предсезонке, и это видно по нашим матчам. Мы все бились до последней минуты и добыли важную победу.

Было важно показать наши амбиции и готовность команды реализовывать их. Мы здорово выступили, играя в меньшинстве. Вы можете видеть, что мы очень едины и целеустремлены.

У Лео [Месси] очень серьёзный настрой, он оставил на поле всё. Мы очень рады, что он с нами и так нацелен на успех. Это очень хорошо для нас.

Я очень рад, что забил, но главное — это победа команды.

Испанец также оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой «Барселона» сыграет с «Ювентусом». киевским «Динамо» и «Ференцварошем».

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mihaluch
mihaluch
02 октября в 09:25
Главное направить игроков по нужному руслу.
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 09:21
Старт сезона удался на славу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 октября в 07:00
Пока все выглядит так как будто Куман открыл глаза матёрым профессионалам - оказывается играя в футбол нужно перемещаться бегом.
112910415
112910415
02 октября в 05:20
в стрессовой ситуации сильно возрастает мотивация !
STVA 1
STVA 1
02 октября в 05:02
Не факт что так
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