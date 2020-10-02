Серхи Роберто: «Мы поняли, что недостаточно хорошо готовились к матчам»

Защитник «Барселоны» прокомментировал победу над «Сельтой» (3:0) в матче 4-го тура Примеры.

Мы осознали, что недостаточно хорошо готовились к играм [в прошлом сезоне]. Мы много работали в предсезонке, и это видно по нашим матчам. Мы все бились до последней минуты и добыли важную победу.

Было важно показать наши амбиции и готовность команды реализовывать их. Мы здорово выступили, играя в меньшинстве. Вы можете видеть, что мы очень едины и целеустремлены.

У Лео [Месси] очень серьёзный настрой, он оставил на поле всё. Мы очень рады, что он с нами и так нацелен на успех. Это очень хорошо для нас.

Я очень рад, что забил, но главное — это победа команды.