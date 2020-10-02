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Малафеев: «„Зенит“ может дать бой дортмундской „Боруссии“»

02 октября 2020, 12:01

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ.

На групповой стадии ЛЧ слабых соперников не остаётся. Выделяется в этом квартете «Боруссия», а вот «Лацио» и «Брюгге» «Зенит» способен обыгрывать. Да и дортмундцам можно составить конкуренцию. Это показал 2014-й, когда мы встретились с «Боруссией» ещё под руководством Юргена Клоппа в 1/8 финала ЛЧ. В итоге дома уступили (2:4), но на выезде одержали победу (2:1) благодаря блестящему голу Халка. Да, сейчас в составе жёлто-чёрных собраны такие футболисты, как Аксель Витсель, Эрлинг Холанд, Торган Азар, но «Зенит» может дать бой немецкому коллективу. Вопрос в том, предоставят ли дортмундцы такую возможность.

Думаю, что «Зенит» выйдет в плей-офф со второго места.

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Все комментарии
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
02 октября в 20:40
Опять Газпром проплатил жеребьёвку для Зенита, а они радуются. Ждем почётное 4 место
Тага Дага
Тага Дага
02 октября в 19:08
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂....что он несёт. ...он смотрел матч с Псж...
Gunslinger
Gunslinger ответ LOpp (раскрыть)
02 октября в 15:11
Вы Кокошку уже давно в сберегательном режиме содержите! :)))
Василий 50
Василий 50
02 октября в 14:40
Займет четвертое место без боя.
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
02 октября в 14:00
Некогда, у них соревнования по метанию перчаток!)))
Zenit_84
Zenit_84
02 октября в 13:59, ред.
Ждём бой!
Литейный 4
Литейный 4
02 октября в 13:53
Зенит хоть набирает очки, в отличии от свиней, которые даже в пятерку не могут вкатиться по итогам сезона. Гыгыгы
LOpp
LOpp ответ nubom (раскрыть)
02 октября в 13:38
Малком 40 млн стоит, его беречь надо.
RomzesRZN
RomzesRZN ответ Федор Паршунин (раскрыть)
02 октября в 13:27
Да, пардон) хотя питерцев даже Брюгге отвозят, что уж говорить о Санчо и ко)
nubom
nubom
02 октября в 12:55
В отличие от Халка, который на поле бился за клуб , Малком, как правило, на шухере стоит...
Faustello
Faustello ответ RomzesRZN (раскрыть)
02 октября в 12:47
Вытирать Малафеева со своего Зырянова))) гы гы гы
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 12:25
На один тайм Зенита может и хватит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ RomzesRZN (раскрыть)
02 октября в 12:12
После Баварии вроде Локомотив должен утираться.
RomzesRZN
RomzesRZN
02 октября в 12:10
Боюсь зениту придется малафеева с лица вытирать после Баварии))
ermak6848
ermak6848
02 октября в 12:07
Будем надеяться на хороший результата ...
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