Малафеев: «„Зенит“ может дать бой дортмундской „Боруссии“»

Бывший голкипер «Зенита» прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ .

На групповой стадии ЛЧ слабых соперников не остаётся. Выделяется в этом квартете «Боруссия», а вот «Лацио» и «Брюгге» «Зенит» способен обыгрывать. Да и дортмундцам можно составить конкуренцию. Это показал 2014-й, когда мы встретились с «Боруссией» ещё под руководством Юргена Клоппа в 1/8 финала ЛЧ . В итоге дома уступили (2:4), но на выезде одержали победу (2:1) благодаря блестящему голу Халка. Да, сейчас в составе жёлто-чёрных собраны такие футболисты, как Аксель Витсель, Эрлинг Холанд, Торган Азар, но «Зенит» может дать бой немецкому коллективу. Вопрос в том, предоставят ли дортмундцы такую возможность.

Думаю, что «Зенит» выйдет в плей-офф со второго места.