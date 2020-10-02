Медведев — о группе в ЛЧ: «Не менее сложная, чем в прошлом году»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Любая жеребьевка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвертый клуб Италии, а «Брюгге» — чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году. В каждом матче надо будет сражаться и отдавать все что есть. Ждем календаря и начинаем готовиться. Цель была обозначена еще раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, то нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.

Спортивный директор «Лацио» сказал, что у нас трудности на трансферном рынке и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно.