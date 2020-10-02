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Медведев — о группе в ЛЧ: «Не менее сложная, чем в прошлом году»

02 октября 2020, 12:11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Любая жеребьевка может быть либо хуже, либо лучше. Сильные клубы: второй клуб Германии, четвертый клуб Италии, а «Брюгге» — чемпион Бельгии и один из источников игроков, которые играют в сборной Бельгии. Поэтому сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году. В каждом матче надо будет сражаться и отдавать все что есть. Ждем календаря и начинаем готовиться. Цель была обозначена еще раньше. Чтобы эта цель реализовывалась, то нужно выигрывать и играть на победу в каждом матче.

Спортивный директор «Лацио» сказал, что у нас трудности на трансферном рынке и они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно.

В прошлом сезоне «Зенит» на групповой стадии ЛЧ играл против «Лейпцига», «Лиона» и «Бенфики».

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Все комментарии
Grey33
Grey33
03 октября в 09:21
Стоимость игроков Лацио на трансфермаркете 362 млн. Зенита 155, Брюгге 125, про Дортмунд я молчу. В большинстве случаев, места в группах ЛЧ распределяются в итоге в соответствии с этими цифрами. Если Зенит сподобится выйти из группы - это будет прыжок выше головы.
kts
kts
02 октября в 22:39
Это просто 63. Как обычно
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
02 октября в 18:14
У Зенита не бывает сложных групп, у Зенита бывают просто группы из которых они с позором не могут выйти.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
02 октября в 18:08, ред.
буду теперь за дортмунд, лацио и брюгге, прямо очень сильно
valt134
valt134
02 октября в 17:57
Каждый год в предверии еврокубков представители наших клубов никого не боятся и сыпят бравурными речами. После 4-х мест засовывают языки себе в анальное отверстие и стараются не маячить перед болельщиками. Из сезона в сезон одинаковая хрень.
Vector
Vector
02 октября в 17:19
Цели такие же, как и в прошлом году??
Багров-брат
Багров-брат
02 октября в 15:48
Если будут работать на максимуме, то пройдут. И к чему тут "нас пугают". На это обращать внимание, - не стоит играть в евро-лигах. Удачи российскому клубу!...)))
Санчо Панса
Санчо Панса
02 октября в 15:10
В прошлом году команды уровня Боруссии Дортмунд не было у Зенита в соперниках! Да и вообще группа была более равная, чем нынешняя.
kolpankolpan
kolpankolpan
02 октября в 15:01
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    02 октября в 14:41
    Время все покажет.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    02 октября в 14:16
    "Нас пугают, а нам не страшно."
    Вот ей-ей,с этим президентом и его пресс-службой никакого Аншлага не надо...)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 октября в 14:10
    Для вас всё сложно зато только, что дуглас сравнил зенит с Баварией и Юве, не подобает такому клубу боятся такой группы.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    02 октября в 14:03
    А после игр в группе Медведев в очередной раз скажет:Ну не шмогла я, не шмогла.И пойдёт осваивать деньги на Северный поток 3, 4, 5......................
    Литейный 4
    Литейный 4
    02 октября в 13:55
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      02 октября в 13:51
      Короче, Зенит готовиться к следующему сезону, а этот сезон уже можно сказать закончен.
      VAN ARM
      VAN ARM
      02 октября в 13:51
      вам и в чемпионате не просто ))о чём ты говоришь)))))))
      CАRLOS
      CАRLOS
      02 октября в 13:44
      Если это не менее сложная, то что за группа для вас вообще может быть менее сложная?

      Енисей, Химки, Уфа?
      Hypnoz
      Hypnoz
      02 октября в 13:35
        galem72
        galem72
        02 октября в 13:28
        Хотелось бы, конечно, чтоб нева поднялась на 4 место в своей группе. Думаю, им это по силам.
        sv_1969
        sv_1969
        02 октября в 13:15
        А ещё вот чего он сказал:Если честно, из второй корзины мечтал сыграть с разобранной «Барселоной», если так можно пошутить. Тем более у нас Барриос имеет опыт закрытия Месси на ноль за национальную сборную. Он был готов, но не досталось, повезло «Барселоне»!
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        02 октября в 13:14
        зенит всех порвет за четвертое - итоговое
        mihaluch
        mihaluch
        02 октября в 13:11
        Группа где играет Зенит вполне проходимая.
        12й игрок
        12й игрок ответ makkie (раскрыть)
        02 октября в 13:11
        Если газпром был бы при чём давно в полуфинале б играли))
        В чём прикол наколдовать группу? Чтоб сыграть 6 матчей? И ты в это веришь?? Так они и с топами 6 матчей сыграют)))
        Capitan555
        Capitan555
        02 октября в 13:08
        ждем игр...осталось немного.....хотя зная трусливую тактику Семака при игре в ЛЧ - не трудно понять чем это закончится......дай бог чтобы я ошибся конечно....
        zenit_forever2014
        zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
        02 октября в 13:05
        Если для тебя Боруссия не топ, чемпион мира Хуммельс не авторитет, обладатель золотой бутсы Чиро Иммобиле в составе Лацио средненький игрок, то да, топы не выпадают.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        02 октября в 13:03
        1 победа и 2 ничьи ,максимум!
        berda2003
        berda2003
        02 октября в 12:45
        ... и правда, кого бояться, 4место в группе это ж, не пятое?
        makkie
        makkie
        02 октября в 12:40
        Сколько лет Зениту не выпадают топы в группе ЛЧ?
        И Газпром тут не при чём :)
        shlomo
        shlomo
        02 октября в 12:37, ред.
        Ну то что Зениту повезло, это к бабке не ходи, НО....
        Боруссия Дортмунд (средний вариант из второй корзины, в целом неплохой, это не «Сити», но и не «Аякс»).....по именам все страшно ( Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Марко Ройс, Матс Хуммельс), но при этом шансы есть.... широкая скамейка, но в основе играют 17-летние ( Джованни Рейна и Джуд Белингхэм... возможно б будущие звезды, но без опыта)..в ЛЧ это может сыграть противнемцев и на руку нам..
        Лацио (опять же, неплохой вариант из третьей корзины)...тяжело существует в плотном графике, посыпался после рестарта сезона....и вообще параллельные турниры это не для Лацио ( в прошлом сезоне откровенно слили Лигу Европы, провалившись в группе с «Клужем», «Ренном» и «Селтиком»)... Скамейка не тянет..сильная основа, но все слишком зависит от формы и настроения лидеров — Иммобиле, Милинковича-Савича и Луиса Альберто (но бояться его нечего.... команда с ресурсами Зени должна быть выше)
        Брюгге Симон Миноле, но это скорее аргумент в пользу «Зенита» и соперников. А вот кого стоит опасаться, так это 23-летнего нападающего Денниса Эммануэля, который запомнился шикарным перфомансом против «Реала»
        Так, что Питерцы просто обязаны выходить из группы хотя бы со второго места (не исключаю форс-мажор)...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        02 октября в 12:36
        Два чемпиона в группе и два ноунэйма, согласен, будет очень сложно
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