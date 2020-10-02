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Чеферин: «Россия станет значимой составной частью Евро-2020»

02 октября 2020, 13:39

Глава УЕФА Александер Чеферин похвалил РФС после возобновления соревнований в стране в условиях пандемии.

Российский футбольный союз может гордиться, поскольку ему удалось не только возобновить, но и с успехом завершить национальный чемпионат. Именно ваши решения, ваше содействие, ваше быстрое реагирование и гибкость, ваши идеи и ваше доверие администрации УЕФА произвели прорыв, сделавший невозможное для многих людей возможным. Этим я хотел выразить благодарность Российскому футбольному союзу и лично его президенту Александру Дюкову не только за их выдающиеся усилия и работу, но также за их неустанную поддержку.

В будущем году нас ожидает невероятный чемпионат Европы. Вы станете значимой составной частью этого действия. Ваша национальная сборная команда успешно прошла отборочные соревнования на этот турнир. Поздравляю вас также с вашими достижениями в Лиге наций — вы прекрасно начали цикл.

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Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
02 октября в 18:27
Мерзкий лизоблюд
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 октября в 15:18
Вроде бы не против правил, поскольку как такового правила против множества аккаунтов одного человека нет, банят только если идут повторные нарушения.
Faustello
Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 октября в 14:38
Это же озеро, ктож его посадит???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Faustello (раскрыть)
02 октября в 14:11
А это легально?😜 на год условно,с конфискацией не тянет,не?🤣🤣🤣
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
02 октября в 14:04
Я думаю, что тут основная мысль в таком духе - "Молодцы, сделали хорошо, как я и хотел, продолжайте в том же духе.".
Faustello
Faustello ответ shlomo (раскрыть)
02 октября в 13:56
То что на карте кажется точкой в приближении может оказаться - Озером) гы гы гы
shlomo
shlomo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 октября в 13:42
Разница между двумя Байкалами составляет всего навсего одна точка...:)))
shlomo
shlomo
02 октября в 13:40
А чё это он в таких любезностях расписывается....
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