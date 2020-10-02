Чеферин: «Россия станет значимой составной частью Евро-2020»

Глава УЕФА Александер Чеферин похвалил РФС после возобновления соревнований в стране в условиях пандемии.

Российский футбольный союз может гордиться, поскольку ему удалось не только возобновить, но и с успехом завершить национальный чемпионат. Именно ваши решения, ваше содействие, ваше быстрое реагирование и гибкость, ваши идеи и ваше доверие администрации УЕФА произвели прорыв, сделавший невозможное для многих людей возможным. Этим я хотел выразить благодарность Российскому футбольному союзу и лично его президенту Александру Дюкову не только за их выдающиеся усилия и работу, но также за их неустанную поддержку.

В будущем году нас ожидает невероятный чемпионат Европы. Вы станете значимой составной частью этого действия. Ваша национальная сборная команда успешно прошла отборочные соревнования на этот турнир. Поздравляю вас также с вашими достижениями в Лиге наций — вы прекрасно начали цикл.