Тедеско: «Прекрасно понимаем, что пока „Спартаку“ далеко до идеала»

Наставник «Спартака» рассказал о своей работе в московском клубе.

Было много взлетов и падений. В первую очередь сказался коронавирус. Думаю, даже много десятилетий спустя все с легкостью вспомнят, как проводили 2020-й. Но, несмотря на сложности, я полюбил Москву, «Спартак» и всех, кто в него входит, — команду, персонал. Это великолепный опыт.

Я знаю, что за моей работой следят. Как минимум за результатами, потому что получаю сообщения из Германии. Я работаю здесь и представляю российский футбол, стал его частью. Следил за выступлением клубов РПЛ в Лиге Европы и расстроился, когда они проиграли.

Неделю за неделей мы играем против качественных команд, и я вижу, что даже небольшие клубы вроде «Уфы» или «Арсенала» проделывают классную работу. В каждой команде есть два, три, четыре интересных парня. Каждый тренер имеет свою философию, свой план на игру. А сколько шикарных стадионов здесь построили! В Волгограде и Саранске великолепные арены, я был впечатлен. Обо всем этом в Европе знают мало, даже с учетом недавнего чемпионата мира.

Именно успехи помогают команде поверить в себя, позволяют тренерскому штабу вносить в игру что-то новое. Никто не даст тебе спокойно работать, если это не подкрепляется результатами. Например, в «Шальке» мы в первый же сезон заняли второе место, но затем стали пробовать новинки и проиграли пять подряд стартовых туров, после чего вернуть веру футболистов в себя было уже сложно.

Я рад, что наша работа здесь дает плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала.

Впереди серьезная проверка — матч с «Зенитом». Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом.