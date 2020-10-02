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Тедеско: «Прекрасно понимаем, что пока „Спартаку“ далеко до идеала»

02 октября 2020, 12:34

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей работе в московском клубе.

Было много взлетов и падений. В первую очередь сказался коронавирус. Думаю, даже много десятилетий спустя все с легкостью вспомнят, как проводили 2020-й. Но, несмотря на сложности, я полюбил Москву, «Спартак» и всех, кто в него входит, — команду, персонал. Это великолепный опыт.

Я знаю, что за моей работой следят. Как минимум за результатами, потому что получаю сообщения из Германии. Я работаю здесь и представляю российский футбол, стал его частью. Следил за выступлением клубов РПЛ в Лиге Европы и расстроился, когда они проиграли.

Неделю за неделей мы играем против качественных команд, и я вижу, что даже небольшие клубы вроде «Уфы» или «Арсенала» проделывают классную работу. В каждой команде есть два, три, четыре интересных парня. Каждый тренер имеет свою философию, свой план на игру. А сколько шикарных стадионов здесь построили! В Волгограде и Саранске великолепные арены, я был впечатлен. Обо всем этом в Европе знают мало, даже с учетом недавнего чемпионата мира.

Именно успехи помогают команде поверить в себя, позволяют тренерскому штабу вносить в игру что-то новое. Никто не даст тебе спокойно работать, если это не подкрепляется результатами. Например, в «Шальке» мы в первый же сезон заняли второе место, но затем стали пробовать новинки и проиграли пять подряд стартовых туров, после чего вернуть веру футболистов в себя было уже сложно.

Я рад, что наша работа здесь дает плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала.

Впереди серьезная проверка — матч с «Зенитом». Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ Zenfan (раскрыть)
02 октября в 16:53
    ekliziast
    ekliziast
    02 октября в 16:44
    Не просто с самым дорогим составом , но и с собственными судьями и ВАРом, а также руководителем РФС и ПФЛ.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    02 октября в 14:55
    Нет качественного разрушителя в центре, правого защитника и не самый надёжный вратарь - такой недокомплект перечёркивает напрочь все искреннее стремление Доменико к идеалу.
    denmig
    denmig
    02 октября в 14:37
    А кому близко!? Питеру или коням!???
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 14:06
    Это значит что Тэдэску не уволят максимум до 2022 года
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    02 октября в 13:55
    "Команда с самым дорогим составом."
    Это в принципе всё что нужно знать.
    Литейный 4
    Литейный 4
    02 октября в 13:44, ред.
    Физруку с середняком не видать даже 5 места в сезоне. Гыгыгы
    LOpp
    LOpp
    02 октября в 13:44
    хорошо, что у Тедеско уже был опыт с Шальке. Есть на чем учится и не повторять ошибок. Успех, Доменико! Верим!
    Zenfan
    Zenfan
    02 октября в 13:40
    уже готовит соломку после матча с Зенитом, прошаренный румын)
    ДСА
    ДСА
    02 октября в 13:27
    Все же лучше, чем в прошлом году.
    112910415
    112910415
    02 октября в 13:26
    разумный молодой тренер
    мыслящий, неравнодушный, работоспособный
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 октября в 13:06
    Впереди большой сезон, а матч следующий за 3 очка, ни чего особенного
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    02 октября в 13:06
    Тедеска понял, что в рпл никто не хочет забивать cпартаку его любимую семерочки. Поэтому румын планирует выйти в еврокубки, чтоб ещё разок прославиться на весь мир, благо успешный опыт у cпартака уже был на энфилде
    drug01
    drug01
    02 октября в 13:05
    Игра покажет
    Gahi
    Gahi
    02 октября в 13:01
    Тедеско достаточно правильно и внятно объяснил где сейчас находится Спартак и к чему нужно стремиться. Чтобы перестроить команду и предать ей те очертания и игровую концепцию в целом, которую хочет видеть тренер, для этого нужно время. А уважительное отношения к своим соперникам, заставляет по новому взглянуть на него как на специалиста. Думаю что такой подход к себе и к команде обязательно принесёт результат. Удачи
    beefs
    beefs
    02 октября в 12:45
    так и не понял, то ли плачется, то ли хвалит себя...
    Faustello
    Faustello
    02 октября в 12:42, ред.
    Хороший маркетинговый ход перед взбучкой от Зенита.
    Спартачи прочитают, растрогаюцца, слезу красно-белую пустят. Ну и после взбучки будут лояльнее, меньше каках в Газиза и Попрыгеско полетит))) гы гы гы
    shlomo
    shlomo
    02 октября в 12:39
    Время и возможности есть...работай!
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