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Глушаков: «Я не просил у „Спартака“ 1,5 млн евро за сезон»

02 октября 2020, 12:20

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал о своем переходе в «Химки».

Я просто хотел играть в футбол, получать удовольствие от игры, по возможности, быть поближе к дому. При этом финансовый вопрос был для меня далеко не на первом месте. Сейчас у меня был довольно длительный период индивидуальных тренировок, иногда тренировался по несколько раз в день. Так что, чувствую, что нахожусь в хорошей форме, и теперь надо приступать к делу уже на футбольном поле. Любимому делу, которым занимался всю жизнь.

Был ли вариант с «Локомотивом»? Было общение, контакты с определенными людьми. Как эта информация ушла в медиа, для меня понятно. До какой стадии эти переговоры дошли, говорить не буду.

«Спартак»? Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моем желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось. Все это утекало в прессу, и я понимаю откуда…

Я просил у «Спартака» 1,5 млн евро в год? Это полный бред.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
03 октября в 16:03
Хорошего человека даже болельщики других команд уважают, а про Дениса этого не скажешь. Ну , а переубеждать я никого не собираюсь, на вкус и цвет.......
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 октября в 21:58
А ты за всех не отвечай. Для меня он был и остаётся классным игроком. Сплетни я не обсуждаю.
112910415
112910415
02 октября в 20:04
Хотелось бы не иметь про него информационных поводов !
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 19:34
Вот зачем Денис опять сам начинает??? Ведь ясно , что даже если он согласится играть бесплатно, его Федун не возьмет. Хорошее расположение к нему болельщиками давно потеряно, и как бы он не старался , напоминая о себе в сетях, прежней "любви не вернуть. Сидел бы тихо - это было бы правильнее.
denmig
denmig
02 октября в 14:39
Конечно бред! Просил пятак и был послан на три известных буквы!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
02 октября в 12:57
Конечно, за такие копейки никто на федуна работать не будет. Минимум за трешку
Groove000
Groove000
02 октября в 12:42
Отключите ему интернет, он уже надоел
Faustello
Faustello ответ shlomo (раскрыть)
02 октября в 12:36
Я просил 3, мастерство не пропьешь руки помнят как доить Федуна!)))
shlomo
shlomo
02 октября в 12:22
Я просил всего лишь один лям..:)))
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 12:21
Ему и миллиона достаточно.
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