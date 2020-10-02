Глушаков: «Я не просил у „Спартака“ 1,5 млн евро за сезон»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» рассказал о своем переходе в «Химки».

Я просто хотел играть в футбол, получать удовольствие от игры, по возможности, быть поближе к дому. При этом финансовый вопрос был для меня далеко не на первом месте. Сейчас у меня был довольно длительный период индивидуальных тренировок, иногда тренировался по несколько раз в день. Так что, чувствую, что нахожусь в хорошей форме, и теперь надо приступать к делу уже на футбольном поле. Любимому делу, которым занимался всю жизнь.

Был ли вариант с «Локомотивом»? Было общение, контакты с определенными людьми. Как эта информация ушла в медиа, для меня понятно. До какой стадии эти переговоры дошли, говорить не буду.

«Спартак»? Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моем желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось. Все это утекало в прессу, и я понимаю откуда…

Я просил у «Спартака» 1,5 млн евро в год? Это полный бред.