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Дюков: «Продолжим увеличивать коммерческую привлекательность футбола»

02 октября 2020, 13:00

Президент РФС Александр Дюков рассказал о финансовой стороне организации.

РФС сегодня — это финансово устойчивая организация с широким кругом партнеров и спонсоров, которые верят в российский футбол, в том числе в его маркетинговые возможности. Это тоже результат большой, не всегда заметной работы и сложных переговорных процессов. И мы продолжим увеличивать коммерческую привлекательность вида спорта номер один.

Конечно, нам предстоит решать еще много сложных задач и искать ответы на непростые вызовы. Необходимы строительство новой инфраструктуры, значительный рост числа квалифицированных тренеров, более динамичное развитие профессионального футбола и многое другое.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
02 октября в 18:57
По распилу спонсорских денег-да,устойчивая организация.
"...и искать ответы на непростые вызовы."
Надеюсь эти вызовы в СК...)
Vector
Vector
02 октября в 17:40
Вы там что, опять денег у кого-то заняли?
David Young
David Young ответ Faustello (раскрыть)
02 октября в 15:17
Работает, иначе бы люди не были столь слепы и безразличны к проблемам их страны, включая футбольным. Но, хоть и весьма медленно спадает, в том числе потому, что чиновника творят совсем уж глупые и позорные вещи.
Faustello
Faustello
02 октября в 14:48
СССР уже давно нет, но гос чиновники до сих пор свято верят в школу лозунгов и патриотических речей.
А ведь это уже почти не работает, даже я бы сказал вызывает отрицание.
Аксинья
Аксинья
02 октября в 13:49
бла-бла-бла...
Литейный 4
Литейный 4
02 октября в 13:46
    VAN ARM
    VAN ARM
    02 октября в 13:44, ред.
    цену на матч премьер поднимите в 5 раз и не показывайте наш чемпионат на общедоступном тв)))))))))
    LOpp
    LOpp
    02 октября в 13:40
    РФС сегодня — это финансово устойчивая организация с широким кругом партнеров и спонсоров, которые верят в российский футбол.... эти партнеры и спонсоры также верят в домовых и в снежного человека.
    shlomo
    shlomo
    02 октября в 13:30
    Хотели как лучше, а получится как всегда...
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 октября в 13:28
    Тут как не увеличивай, все равно убытки
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 октября в 13:13
    Спасибо вам за 4тое место зенита
    beefs
    beefs
    02 октября в 13:08
    а может не надо, а то коммерция есть, а футбола что то маловато стало...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 13:05
    Стройте лучше,детские футбольные школы!
    Loko57
    Loko57
    02 октября в 13:04, ред.
    Ставя технари по короновирусу
    David Young
    David Young
    02 октября в 13:03
    Очередные сказки о российском футболе.
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