Дюков: «Продолжим увеличивать коммерческую привлекательность футбола»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о финансовой стороне организации.

РФС сегодня — это финансово устойчивая организация с широким кругом партнеров и спонсоров, которые верят в российский футбол, в том числе в его маркетинговые возможности. Это тоже результат большой, не всегда заметной работы и сложных переговорных процессов. И мы продолжим увеличивать коммерческую привлекательность вида спорта номер один.

Конечно, нам предстоит решать еще много сложных задач и искать ответы на непростые вызовы. Необходимы строительство новой инфраструктуры, значительный рост числа квалифицированных тренеров, более динамичное развитие профессионального футбола и многое другое.