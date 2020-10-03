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Селюк: «„Локомотив“ не выиграет ни одного матча в Лиге чемпионов»

03 октября 2020, 02:24

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Локомотива».

Ни одной игры «Локомотив» не выиграет. Может, дома ничью с «Зальцбургом» зацепит. Всё-таки у австрийцев в основном играют молодые ребята. Это посыл российским клубам, которые смотрят игроков за 30 лет. Если брать молодые таланты, вы будете успешно выступать и зарабатывать, а не воровать из бюджета. Другой пример – «Динамо» Киев. И играют в Лиге чемпионов, и заработали, и средний возраст – менее 25 лет. А в России боятся ставить молодых, и играют футболисты, которые ползарплаты отдают.

Кикнадзе мотивировал непродление контракта с Сёминым тем, что «Локо» плохо играл с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Посмотрим, как команда выступит с нынешними соперниками. С «Атлетико» они прямо неразлучны, но это будут их заключительные встречи, ведь в ближайшие годы «Локомотив» в Лигу чемпионов больше не будет попадать.

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Все комментарии
амурец
амурец
04 октября в 07:12
Локо трудней чем всем, но как говориться будем поглядеть
Killofwrath
Killofwrath
03 октября в 09:54
Селюк что-то попутал? В Локо конечно есть ветераны, но именно у них сейчас играет больше всего воспитанников и молодых ребят, в команда 6-7 игроков старше 30, но в целом - это довольно молодая команда
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 08:34
ну может и так )))но продажам твоих негров это ни как не поможет)))) не ходовой товар))))
eleven LC
eleven LC
03 октября в 08:18
Скорее всего Локо займёт последнее место но выиграть у Зальцбурга дома вполне возможно!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
03 октября в 08:08
Ещё один жирдяй присоединился к "дружной" компании могильщиков Локо. Поглядим на него, если всё будет не так. Селюк - отстой!
ЛОКО ВПЕРЁД!
nubom
nubom
03 октября в 07:44
На помощь "Арбитру Федотову" прямо со стапелей спешит "Агент Селюк"...
DEIVID
DEIVID
03 октября в 07:43
Зальцбург вполне можно обыгрывать. Без Холанна и Минамото это совсем другая команда.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ДАША Д (раскрыть)
03 октября в 07:40, ред.
Как у болельщика Локо,у меня не сильно оптиместичнее прогноз,думаю предел Локо в этой ЛЧ это 4 очка.Буду конечно рад ошибаться,но пока поводов для оптимизма не вижу.И дело даже не в очередной группе смерти,а в игре самого Локо.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 октября в 07:36
С каким то злорадством это сказано
ДАША Д
ДАША Д
03 октября в 05:16
Весьма пессимистичный прогноз.
mihaluch
mihaluch
03 октября в 03:53
Когда-то Локомотив должен поплыть.
Mangur
Mangur
03 октября в 02:25
Каждый суслик агроном.
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