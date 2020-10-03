Селюк: «„Локомотив“ не выиграет ни одного матча в Лиге чемпионов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «Локомотива».

Ни одной игры «Локомотив» не выиграет. Может, дома ничью с «Зальцбургом» зацепит. Всё-таки у австрийцев в основном играют молодые ребята. Это посыл российским клубам, которые смотрят игроков за 30 лет. Если брать молодые таланты, вы будете успешно выступать и зарабатывать, а не воровать из бюджета. Другой пример – «Динамо» Киев. И играют в Лиге чемпионов, и заработали, и средний возраст – менее 25 лет. А в России боятся ставить молодых, и играют футболисты, которые ползарплаты отдают.

Кикнадзе мотивировал непродление контракта с Сёминым тем, что «Локо» плохо играл с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Посмотрим, как команда выступит с нынешними соперниками. С «Атлетико» они прямо неразлучны, но это будут их заключительные встречи, ведь в ближайшие годы «Локомотив» в Лигу чемпионов больше не будет попадать.