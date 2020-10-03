Р. Нигматуллин: «Сейчас работа Тедеско заметна и видна»

Бывший игрок «Спартака» рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита» в рамках 10-го тура РПЛ .

«Спартак» играет дома, это дает определенное преимущество, в родных стенах всегда приятнее выступать. Думаю, кто первый забьет в матче, тому будет проще дальше вести игру. Интересно будет посмотреть на противостояние Соболева и Дзюбы. Соболев должен прибавить и доказывать здесь и сейчас. Кокорин еще не стал, так скажем, тем «джокером», каким хотелось бы, поэтому его отсутствие в матче не должно сильно сказаться на игре «Спартака».

Никто не знал, что Кокорин будет больше лечиться, чем играть, в «Сочи» он сразу выстрелил, поэтому его и брали в «Спартак». Сейчас работа Тедеско заметна и видна. Но пока рано говорить о том, кто сильнее, он или Каррера. Все-таки при итальянце «Спартак» стал чемпионом. Предстоит равная игра. Я думаю, что будет результативная ничья 1:1.