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Р. Нигматуллин: «Сейчас работа Тедеско заметна и видна»

03 октября 2020, 00:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Руслан Нигматуллин рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Спартак» играет дома, это дает определенное преимущество, в родных стенах всегда приятнее выступать. Думаю, кто первый забьет в матче, тому будет проще дальше вести игру. Интересно будет посмотреть на противостояние Соболева и Дзюбы. Соболев должен прибавить и доказывать здесь и сейчас. Кокорин еще не стал, так скажем, тем «джокером», каким хотелось бы, поэтому его отсутствие в матче не должно сильно сказаться на игре «Спартака».

Никто не знал, что Кокорин будет больше лечиться, чем играть, в «Сочи» он сразу выстрелил, поэтому его и брали в «Спартак». Сейчас работа Тедеско заметна и видна. Но пока рано говорить о том, кто сильнее, он или Каррера. Все-таки при итальянце «Спартак» стал чемпионом. Предстоит равная игра. Я думаю, что будет результативная ничья 1:1.

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Leha-ha50
Leha-ha50
03 октября в 01:01
Кокорин получает деньги в Спартаке, но против "своих" играть" не будет.
95-shishani-95
95-shishani-95
03 октября в 00:55, ред.
Неплохо Спартак пока идёт!
Могут и Зенит сместить с первой строчки!
drug01
drug01
03 октября в 00:38
Рано делать выводы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 октября в 00:35
Соболь опять Зюбу будет бить и тролить,как прошлый раз и снова Соболя в сборную не возьмут!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
03 октября в 00:26
    Анпилкин
    Анпилкин
    03 октября в 00:19
    Это будет белее чем интересно
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