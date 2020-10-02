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Мирзов: «В „Химках“ на меня рассчитывают»

02 октября 2020, 20:01

Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход на правах аренды из московского «Спартака» в «Химки».

После подписания контракта — только положительные эмоции, потому что перешел в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и конечно же, главный тренер. Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем Черевченко. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» — отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть.

Сейчас сконцентрируюсь на тренировках — нужно войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ VAN ARM (раскрыть)
02 октября в 21:32
Как это не научился, он зенит 4-2 обыгрывал
112910415
112910415
02 октября в 20:43
Химкам нужен такой шустрый !
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 20:39
Его бы просто продать...
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 20:13
Эх , парень, если бы ты рассчитывал не только на себя, то не бегал туды - сюды. Дриблинг есть, скорость есть, а кроме ног своих и мяча ничего не видишь. Пора бы повзрослеть уже, не в цирке выступаешь.
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 20:07
а шутить ты так и не научился))))
beefs
beefs
02 октября в 20:02
ну а что он может еще сказать...
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