Мирзов: «В „Химках“ на меня рассчитывают»

Полузащитник прокомментировал свой переход на правах аренды из московского «Спартака» в «Химки».

После подписания контракта — только положительные эмоции, потому что перешел в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и конечно же, главный тренер. Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем Черевченко. Можно сказать, он повлиял на меня и поучаствовал в этом переходе. Мне было комфортно работать с ним в тульском «Арсенале» — отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть.

Сейчас сконцентрируюсь на тренировках — нужно войти в игровой тонус и набрать форму. В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя.