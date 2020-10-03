Зобнин: «Мы выбыли на один сезон, а так всегда конкурировали с „Зенитом“»

Полузащитник «Спартака» накануне матча с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ высказался о конкуренции «красно-белых» с петербургским клубом.

Это важный матч. Это не последний тур, где что-то решается. Но это важный матч с принципиальным соперником и на домашнем стадионе. Конечно, нам будет важно выиграть.

Будем ли мы «рвать» «Зенит»? Посмотрим. Мы настраиваемся, разбираем соперника, ищем их слабые и сильные стороны.

Давайте забудем про «перчатку» «Зениту». Зачем так много об этом говорить. Мы выбыли на один сезон, когда заняли седьмое место, а так мы же всегда конкурировали с ними. Мы не конкурируем конкретно с «Зенитом». Мы набираем очки и смотрим, сколько нужно, чтобы стать чемпионами.