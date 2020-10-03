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Зобнин: «Мы выбыли на один сезон, а так всегда конкурировали с „Зенитом“»

03 октября 2020, 01:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин накануне матча с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ высказался о конкуренции «красно-белых» с петербургским клубом.

Это важный матч. Это не последний тур, где что-то решается. Но это важный матч с принципиальным соперником и на домашнем стадионе. Конечно, нам будет важно выиграть.

Будем ли мы «рвать» «Зенит»? Посмотрим. Мы настраиваемся, разбираем соперника, ищем их слабые и сильные стороны.

Давайте забудем про «перчатку» «Зениту». Зачем так много об этом говорить. Мы выбыли на один сезон, когда заняли седьмое место, а так мы же всегда конкурировали с ними. Мы не конкурируем конкретно с «Зенитом». Мы набираем очки и смотрим, сколько нужно, чтобы стать чемпионами.

Зобнин также признался, что ждёт, когда «Спартак» подпишет правого защитника.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
03 октября в 10:22
Парень спал 16 лет?
Константин Белых
Константин Белых ответ Petergoff (раскрыть)
03 октября в 09:31
    Faustello
    Faustello
    03 октября в 09:02
    Перчаточники раздухарились)))
    Petergoff
    Petergoff
    03 октября в 08:07, ред.
    Правильно, надо придумать какую нибудь афишу, что бы создать ажиотаж. Хотя в ближайшее время, спартак далеко не ровня Зениту. Можно проиграть, как проиграли Динамикам, но это скорее будет несчастный случай, ежели закономерность.
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 октября в 07:10
    Надо бы победить.
    Footbolista
    Footbolista
    03 октября в 02:35
    Матчи со Спартаком всегда были важны для Зенита и его болельщиков...кто скажет, что это не так пусть первый бросит в меня камень)...поэтому решайте сами прав Зобнин или нет...
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    03 октября в 02:31, ред.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      03 октября в 02:08
      Вас не было 15 лет, а Зенит тогда тоже не блистал. Так что не надо придумывать то , чего не было.
      David Young
      David Young
      03 октября в 01:59
      Были сезоны, когда была похожая ситуация на ту, что была в прошлом сезоне.
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