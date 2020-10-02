Ковалевски: «Ошибки у Максименко пройдут, он всему научится»

Бывший вратарь московского «Спартака» похвалил голкипера москвичей накануне матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Максименко набрал опыт, хоть Саша и молодой. Это важнее всего. Для него это очень хорошо, что он постоянно играет, имеет поддержку со стороны своего старшего коллеги — Реброва. Понятно, что в таком возрасте есть ошибки, но это нормально.

Ошибки в больших матчах? Давление перед такими играми, как матч с «Зенитом» — это нормально. Это должно помогать, от этого надо отталкиваться. Такие игры дают бесценный опыт. Это всё влияет на игрока позитивно, на его концентрацию. Это помогает не задушить свой потенциал, надо в такие игры входить натурально: это философия маленьких шагов, все должно быть поступательно. Ошибки у него пройдут, Максименко всему научится. Главное, делать правильные выводы. Верю, что он может стать одним из самых великих вратарей в истории «Спартака». Чего я ему и желаю.