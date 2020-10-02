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Ковалевски: «Ошибки у Максименко пройдут, он всему научится»

02 октября 2020, 20:52

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски похвалил голкипера москвичей Александра Максименко накануне матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Максименко набрал опыт, хоть Саша и молодой. Это важнее всего. Для него это очень хорошо, что он постоянно играет, имеет поддержку со стороны своего старшего коллеги — Реброва. Понятно, что в таком возрасте есть ошибки, но это нормально.

Ошибки в больших матчах? Давление перед такими играми, как матч с «Зенитом» — это нормально. Это должно помогать, от этого надо отталкиваться. Такие игры дают бесценный опыт. Это всё влияет на игрока позитивно, на его концентрацию. Это помогает не задушить свой потенциал, надо в такие игры входить натурально: это философия маленьких шагов, все должно быть поступательно. Ошибки у него пройдут, Максименко всему научится. Главное, делать правильные выводы. Верю, что он может стать одним из самых великих вратарей в истории «Спартака». Чего я ему и желаю.

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Killofwrath
Killofwrath ответ ДАША Д (раскрыть)
03 октября в 00:51
т.е еще одним дном?
да-да, наверное открыл тебе Америку, но Дасаев - вратарь был средненький, вдобавок мастер привозить был
матос
матос
02 октября в 23:33
Хотелось бы и Селихова видеть на страже ворот Спартака.
mihaluch
mihaluch
02 октября в 22:09
Вполне возможно он будет первым.
andrefino13
andrefino13
02 октября в 22:05
Обучается пока,и стипендия у него не плохая,не трогайте парней ,дайте расти,и будем мы с Бавариями на равных играть ,дайте только срок..)))
Сп62
Сп62 ответ ДАША Д (раскрыть)
02 октября в 22:05
А может Акинфеевым.
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 21:49
Может и станет новым Дасаевым.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 21:11
А если и не пройдут ,то и не такие монстры ошибались !!! Вон, Буфонище, какие бабочки ловил ! А Де Хеа на нашем ЧМ , в матче с Португалией ,чем занимался ?! Так что ,Санёк ,всё путём ,только руки не опускай ! Не ошибается только тот ,кто ничего не делает !!! И спасибо пану Войциеху !
STVA 1
STVA 1
02 октября в 20:54
Посмотрим!Пройдут ли)
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