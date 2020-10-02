Петржела: «„Зенит“ сильнее „Спартака“. У москвичей нет шансов»

Бывший наставник «Зенита» уверен, что «сине-бело-голубые» обыграют «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ .

Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит», говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я всё равно уверен, что «Зенит» победит.

Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет.