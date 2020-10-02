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Петржела: «„Зенит“ сильнее „Спартака“. У москвичей нет шансов»

02 октября 2020, 20:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела уверен, что «сине-бело-голубые» обыграют «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ.

Конечно, «Зенит» сильнее. «Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит», говорят, что судейство плохое. Думаю, у «Спартака» нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть. Но я всё равно уверен, что «Зенит» победит.

Со стороны «Зенита» скандала по поводу судейства не будет. Всегда плачут тренер, менеджеры и хозяин «Спартака». А «Зенит» плакать не будет.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
03 октября в 07:22
Претензии Зенита к судейству? Были, конечно, но в основном для проформы. Весь судейский корпус работает на и за счет Газпрёма. Петржела либо юморист, либо пустомеля неумная.
12й игрок
12й игрок
03 октября в 01:03
Власта уйни не скажет
Gahi
Gahi
03 октября в 00:32
Очень захватывающий и напряжённым будет этот матч. Две команды к десятому туру набрали по 20 очков и расположились на верхней строчки турнирной таблицы. Делать прогноз на этот матч очень сложно, потому что на результат игры может повлиять в этот день много факторов? Но то что команды будут играть самоотверженно и биться за победу можно сказать однозначно что именно так и будет. Самый ожидаемый и интригующий матч чемпионата, и хочется пожелать командам Спартак и Зенит чтобы в этой игре они показали самые сильные стороны своей команды, и подарили многомиллионной армии болельщиков праздник футбола. Пусть в честном и в достойном соперничестве, победить сильнейший. Удачи
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ serh62 (раскрыть)
02 октября в 23:53
Снимется, после завтрашней игры в Екатеринбурге.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Zenit_84 (раскрыть)
02 октября в 23:47
Петржела помнит-нам никогда не дадут стать чемпионами. Вот и воспрял теперь...
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 23:42
будем болеть за футбол))) но в этой игре надежд на него мало)))
Anisovich
Anisovich ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
02 октября в 22:02
У Уфы были шансы и у цска.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 21:47, ред.
Динамо -Зенит . У Динамо не было шансов ! )))))))))) У Урала ,благодаря левому голу Зенита ,тоже не было шансов ! )))))))
протон1
протон1
02 октября в 21:43
почему петржеллу не приглашают к нам7 он на много лучше чем эти физруки
Zenit_84
Zenit_84
02 октября в 21:13
Петржела знает
serh62
serh62
02 октября в 21:04
как бы федун завтра опять не надумал сниматься с чемпионата...
dalex83
dalex83
02 октября в 21:00
Кукуян и Карасев знают уже результат...
ошалевший
ошалевший
02 октября в 21:00
    mihaluch
    mihaluch
    02 октября в 20:53
    А если будет ничья кто заплачет?
    Сп62
    Сп62
    02 октября в 20:51
    А что, этот эксперт постоянно следит за российским футболом? Уверен, что нет. Так что мнение его не актуально.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    02 октября в 20:50
    Ну,каждый зарабатывает,как может...,чем Петржела хуже других,доящих Зенит...))
    112910415
    112910415
    02 октября в 20:46
    Эксперт заблуждается.
    ABir
    ABir
    02 октября в 20:42
    Вот завтра и посмотрим на сколько этот специалисте разбирается в футболе. Мне кажется, что результат завтрашнего матча трудно спрогнозировать, может быть любой результат
    волгодон 2
    волгодон 2
    02 октября в 20:41
    А я вот на сегодняшний день не уверен в этом.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 октября в 20:37
    Ну вот зачем Петя, который ржела , это сказал??? И куда деваются эти горе - прогнозисты после матчей, когда их прогноз не оправдывается??? Ведь никого днем с огнем не сыщешь. Состав у Зенита конечно мощный , но и они не боги. И влетают иногда даже аутсайдерам. А Спартак на сегодня - это не мальчики для битья. Лично я не берусь кому то отдать предпочтение. Все может быть : и пенальти, и удаление , и ошибка судьи. Так , что подождем матча, а там и обсудим.
    Всем здоровья.
    Anisovich
    Anisovich
    02 октября в 20:31
      beefs
      beefs
      02 октября в 20:28
      плакать все равно кто-нибудь будет...
      drug01
      drug01
      02 октября в 20:27
      Игра покажет кто лучше
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