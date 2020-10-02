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Агент: «Мирзов — амбициозный парень»

02 октября 2020, 21:03

Александр Клюев, агент полузащитника Резиуана Мирзова, прокомментировал переход футболиста из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

Прежде всего Резиуан хочет играть футбол и приносить пользу команде. Это основная причина данного перехода, данной аренды. Он амбициозный парень, уверен в своих силах, горит желанием помочь «Химкам». Он действительно настоящий игрок, намерен проявить себя в новой команде. Ему нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке».

Не будем забывать, что его вызывали и в сборную России. Как бы громко это сейчас ни звучало, он ставит перед собой и такую цель — вернуться в сборную. Но сначала, естественно, нужно реально помочь своей новой команде.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 22:23
Какой агент скажет про своего клиента ,что он не амбициозный? Канечно он хорошь,Химки,встречай!
95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 22:08
При правильном тренере хорошим игроком может стать!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 21:44
Пока он просто циркач и не более. Пока он не научится видеть партнеров, толку не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ galem72 (раскрыть)
02 октября в 21:30
Дружище, он обыгрывал зенит 4:2 , так что норм игрок
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 21:25
Уверен в его мощи, для автобусов он топ
galem72
galem72
02 октября в 21:10
И пустой футболист.
David Young
David Young
02 октября в 21:04
На одних амбициях далеко не уехать.
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