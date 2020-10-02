Агент: «Мирзов — амбициозный парень»

Александр Клюев, агент полузащитника , прокомментировал переход футболиста из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

Прежде всего Резиуан хочет играть футбол и приносить пользу команде. Это основная причина данного перехода, данной аренды. Он амбициозный парень, уверен в своих силах, горит желанием помочь «Химкам». Он действительно настоящий игрок, намерен проявить себя в новой команде. Ему нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке».

Не будем забывать, что его вызывали и в сборную России. Как бы громко это сейчас ни звучало, он ставит перед собой и такую цель — вернуться в сборную. Но сначала, естественно, нужно реально помочь своей новой команде.