Рахимов: «Обидно, что Кокорин не сыграет против „Зенита“»

Российский тренер считает, что травма нападающего Александра Кокорина является потерей для «Спартака» в преддверии домашнего матча против «Зенита».

В таких матчах нет фаворита, кого тут назовешь фаворитом? Ты просто видишь две команды, которые действуют по-разному. Обе команды набрали достаточное количество очков — делят первое и второе места. Не имеет значения, где играют — в Питере или в Москве, это уже второстепенно.

Индивидуальные действия очень важны, как раз они многое определяют при атаке. Если ты находишь возможность атаковать позиционно и у тебя есть игроки, которые могут обыграть один в один и создать пространство — это всегда становится преимуществом.

Конечно же, обидно, что Кокорин не сыграет против «Зенита», потому что обычно игроки в матчах против бывших клубов достаточно хорошо мотивированы и могут показать свои лучшие качества. Это минус, потому что Кокорин мог бы усилить атакующие действия «Спартака». К тому же он знает, как действуют игроки «Зенита» — он с ними тренировался, играл. Это потеря.