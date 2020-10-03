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Рахимов: «Обидно, что Кокорин не сыграет против „Зенита“»

03 октября 2020, 11:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский тренер Рашид Рахимов считает, что травма нападающего Александра Кокорина является потерей для «Спартака» в преддверии домашнего матча против «Зенита».

В таких матчах нет фаворита, кого тут назовешь фаворитом? Ты просто видишь две команды, которые действуют по-разному. Обе команды набрали достаточное количество очков — делят первое и второе места. Не имеет значения, где играют — в Питере или в Москве, это уже второстепенно.

Индивидуальные действия очень важны, как раз они многое определяют при атаке. Если ты находишь возможность атаковать позиционно и у тебя есть игроки, которые могут обыграть один в один и создать пространство — это всегда становится преимуществом.

Конечно же, обидно, что Кокорин не сыграет против «Зенита», потому что обычно игроки в матчах против бывших клубов достаточно хорошо мотивированы и могут показать свои лучшие качества. Это минус, потому что Кокорин мог бы усилить атакующие действия «Спартака». К тому же он знает, как действуют игроки «Зенита» — он с ними тренировался, играл. Это потеря.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
03 октября в 13:23
В чём потеря? Он, собственно, итак не играл.
Anisovich
Anisovich
03 октября в 12:22
    ermak6848
    ermak6848
    03 октября в 12:18
    ну не сыграет для фк "Зенит" - большая радость..
    karnager
    karnager
    03 октября в 11:55
      Мяучело
      Мяучело
      03 октября в 11:39
      судя по его игре,это больше плюс чем минус!))
      Союзник противников
      Союзник противников
      03 октября в 11:36
      Сейчас это не кадровая потеря,скорее-неоправданное ожидание,способное принести вред. Зачем "Спартаку" играть вдесятером,ломать игру,в надежде на героизм рецидивиста.Нет у него никаких счётов ни с "Зенитом",ни с "Сочи",ни с "Динамо",ибо его никто нигде не притеснял,а свою судьбу он определял сам,пользуясь положением "гения футбола" и любимчика руководства.
      Анпилкин
      Анпилкин
      03 октября в 11:17
      Придется играть без него
      Брулин
      Брулин
      03 октября в 11:05
      Конечно же обидно
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