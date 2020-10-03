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Радченко: «У Семака есть преимущество над Тедеско»

03 октября 2020, 10:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Серебряный призер чемпионата СССР и двукратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что «Зенит» в матче против московского клуба будет иметь преимущество благодаря опыту работы и игры в РПЛ главного тренера Сергея Семака.

Семак довольно много поиграл в Премьер-Лиге и уже достаточно работает там как тренер. Необходимые нюансы Семак знает досконально, у него есть необходимый опыт. Тедеско только познает, что такое тренировать в РПЛ, так что у Семака есть преимущество.

Кокорин практически не играл за «Спартак». Он был бы очень мотивирован, выйдя в футболке «Спартака», но «Спартак» справляется без него и находится вверху таблицы. В предстоящей игре при относительном равенстве команд победит тот, кто будет лучше готов.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 октября в 11:36
Будет нулевая ничья,ни кто не сильней!
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
03 октября в 11:31, ред.
Скорее всего на чьей стороне будет судья Кукуян.....и будет ли опять VAR засчитывать гол Дзюбы из оффсайда.
nubom
nubom
03 октября в 10:43
"У Семака есть преимущество над Тедеско" - за Зенит не играет Кокорин ...
Loko57
Loko57
03 октября в 10:39
Про Кокорина вообще уже можно забыть.
cska1948
cska1948
03 октября в 10:36
"...Семак довольно много поиграл в Премьер-Лиге и уже достаточно работает там как тренер. Необходимые нюансы Семак знает досконально, у него есть необходимый опыт. Тедеско только познает, что такое тренировать в РПЛ, так что у Семака есть преимущество..."
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Но решающим фактором в игре будет исполнительское мастерство! У какой команды оно окажется выше, та и победит.
mihaluch
mihaluch
03 октября в 10:35
Всё равно Зенит выглядит сильней.
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