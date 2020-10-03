Радченко: «У Семака есть преимущество над Тедеско»

Серебряный призер чемпионата СССР и двукратный чемпион России в составе «Спартака» считает, что «Зенит» в матче против московского клуба будет иметь преимущество благодаря опыту работы и игры в РПЛ главного тренера Сергея Семака.

Семак довольно много поиграл в Премьер-Лиге и уже достаточно работает там как тренер. Необходимые нюансы Семак знает досконально, у него есть необходимый опыт. Тедеско только познает, что такое тренировать в РПЛ , так что у Семака есть преимущество.

Кокорин практически не играл за «Спартак». Он был бы очень мотивирован, выйдя в футболке «Спартака», но «Спартак» справляется без него и находится вверху таблицы. В предстоящей игре при относительном равенстве команд победит тот, кто будет лучше готов.