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Мостовой: «Для „Спартака“ ничья с „Зенитом“ будет неплохим результатом»

03 октября 2020, 10:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче красно-белых в 10-м туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

На стороне «Спартака» есть эмоции, есть тот факт, что команда сейчас лидер, играет дома. Да, если у «Зенита» все будут здоровы, то у питерцев класс исполнителей будет выше. Дзюба раззабивался. При Тедеско команда играет одинаково: пять защитников, трое опорных и два нападающих, которые сейчас в хорошей физической форме.

Непредсказуемости «Спартаку» немного не хватает. Если брать последние игры, то еле-еле обыграли «Тамбов», креатива не хватает. Но в одной игре победить может любой. Для «Спартака» это шанс побороться за чемпионство, потому что у других начнутся еврокубки. Ничья будет для «Спартака» неплохим результатом.

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Все комментарии
протон1
протон1
03 октября в 20:58
да я тут соглашусь с мостовым ...
SHMEL
SHMEL
03 октября в 12:24
В таких матчах может быть все что угодно. Нас в матче с паровозами тоже все заранее считали победителями. Я вот вопреки прогнозам ставлю на поросят или ничью.
Grey33
Grey33
03 октября в 12:07
Ничья для Спартака будет о.........ым результатом!
Anisovich
Anisovich
03 октября в 12:03
Кони перед 4-0 тоже такое говорили всем, потом гончаренка сбежал за границу.
Союзник противников
Союзник противников
03 октября в 11:45
ДЛя "Зенита" ничья со "Спартаком" будет неплохим результатом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 октября в 11:19
Соглашусь , что ничья с зенитом будет не плохим результатом. Спартак еще только ставит свою игру , доукомлектовывается . Поэтому любой результат будет хорош , кроме поражения.
Faustello
Faustello
03 октября в 10:45
Жалко что обе команды проиграть не могут, это был бы оптимальный результат)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 октября в 10:34
Нужна ничья!
STVA 1
STVA 1
03 октября в 10:23
Царёк свои 5 коп внес)
cska1948
cska1948
03 октября в 10:21
Мостовой: «Для „Спартака“ ничья с „Зенитом“ будет неплохим результатом»
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