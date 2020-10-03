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Кечинов: «Дзюба техничнее нападающего „Спартака“ Соболева»

03 октября 2020, 10:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба по своей игре выглядит техничнее вероятного соперника из «Спартака» Александра Соболева.

В моем понимании Дзюба гораздо техничнее, гибче, пластичнее. В отличие от Соболева, он не просто может забить, а еще и отдать голевой пас, причем очень удобный. Соболев же может здорово исполнить, сыграть головой, как и Дзюба. Он здорово играет внизу, может забить обводящим ударом.

Напомним, что сегодня в рамках 10-го тура РПЛ «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой.

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответ ekliziast (раскрыть)
04 октября в 11:35
Вот мы и увидели вчера, что даже пешком Дзюба умудряется голевые передачи раздавать. Соболев даже в игру войти не смог, растворился.
ekliziast
ekliziast ответ sten312 (раскрыть)
03 октября в 18:39
И в этом компоненте он явно уступает щипачу.
sten312
sten312 ответ ekliziast (раскрыть)
03 октября в 18:36
Зато писец эффектно падает в штрафной.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
03 октября в 14:43
Как-то Чалова я помню сравнивали с Дзюбой. Только где Чалов(в апл, лол), а где Дзюба. Предположу, что скоро и Соболев вернётся на свой уровень.
ekliziast
ekliziast ответ Doping87 (раскрыть)
03 октября в 12:45
У Соболева нет важного качества Дзюбы , он не умеет шарить по карманам.
Doping87
Doping87
03 октября в 11:28
У Соболева нет и половины качеств что имеет Дзюба.
Faustello
Faustello
03 октября в 10:43, ред.
Старое и юное дерево
DEIVID
DEIVID ответ kolpankolpan (раскрыть)
03 октября в 10:40
В пас он в 19 лет играл уже прилично.
ДАША Д
ДАША Д
03 октября в 10:39
Полено не может быть техничным.
kolpankolpan
kolpankolpan
03 октября в 10:32
У Соболев все впереди.А 5 лет назад Дзюба был таким же поленом как Соболев.Поздно за ум взялся, но вырос прилично.
Killofwrath
Killofwrath
03 октября в 10:25
Соболев - полено типичное
Анпилкин
Анпилкин
03 октября в 10:08
С этим можно и поспорить
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