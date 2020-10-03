Кечинов: «Дзюба техничнее нападающего „Спартака“ Соболева»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба по своей игре выглядит техничнее вероятного соперника из «Спартака» Александра Соболева.
В моем понимании Дзюба гораздо техничнее, гибче, пластичнее. В отличие от Соболева, он не просто может забить, а еще и отдать голевой пас, причем очень удобный. Соболев же может здорово исполнить, сыграть головой, как и Дзюба. Он здорово играет внизу, может забить обводящим ударом.
Напомним, что сегодня в рамках 10-го тура РПЛ «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой.