Кечинов: «Дзюба техничнее нападающего „Спартака“ Соболева»

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03 октября 2020, 10:06

Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба по своей игре выглядит техничнее вероятного соперника из «Спартака» Александра Соболева.

В моем понимании Дзюба гораздо техничнее, гибче, пластичнее. В отличие от Соболева, он не просто может забить, а еще и отдать голевой пас, причем очень удобный. Соболев же может здорово исполнить, сыграть головой, как и Дзюба. Он здорово играет внизу, может забить обводящим ударом.