Погребняк: «По игре „Зенит“ выглядит предпочтительнее, чем „Спартак“»

Бывший российский футболист считает, что «Спартак» в текущем сезоне РПЛ заслуживает уважения за то, что идет в лидерах в турнирной таблице с «Зенитом».

Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с «Зенитом» — иконой нашего футбола. Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов.