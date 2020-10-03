ГлавнаяНовости

Погребняк: «По игре „Зенит“ выглядит предпочтительнее, чем „Спартак“»

03 октября 2020, 10:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский футболист Павел Погребняк считает, что «Спартак» в текущем сезоне РПЛ заслуживает уважения за то, что идет в лидерах в турнирной таблице с «Зенитом».

Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с «Зенитом» — иконой нашего футбола. Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдется без эксцессов.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Faustello (раскрыть)
03 октября в 12:50
Раз очистили,то уже хорошо.А то всё про яйца,жо№пу и ещё жену Погребняка-это было бы невыносимо...
Faustello
Faustello ответ Союзник противников (раскрыть)
03 октября в 12:46
Да, когда целый день на Соккере была жена погреба, было здорово)))
Союзник противников
Союзник противников ответ Faustello (раскрыть)
03 октября в 11:42
Ты любишь женские бои в коммунальной грязи??? Это тоже имеет отношение к футболу?
Союзник противников
Союзник противников
03 октября в 11:40
"Спартак" победит с судейским скандалом,вопреки действиям Митрофана МедвеДюкова,следствием разочарования которого будет прекращение доступа болельщиков на стадионы,по требованию ручного инструмента власти-Роспотребнадзора.2-1.
Faustello
Faustello
03 октября в 10:42
Лучше бы рассказал что за махач у его жены с женой Кержа был на днях, эгсперт)))
ABir
ABir
03 октября в 10:15
Должен получится очень захватывающий поединок. Легко победа не дастся никому
beefs
beefs
03 октября в 10:02
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100