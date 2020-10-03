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Генич: «„Зенит“ экстренно ищет центрального защитника»

03 октября 2020, 09:57

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Зениту» необходимо усиление в защитной линии.

У «Зенита» нет третьего центрального защитника, на которого можно было бы положиться. Раньше была опция Осорио, и Семак действительно играл в три в некоторых матчах, например, в Лиге чемпионов. Я даже допускаю, что сейчас «Зенит» экстренно ищет центрального защитника. Прохин — молодой и талантливый, но играть с ним в ЛЧ… Слишком рискованно. Дуглас Сантос? По необходимости он выходил на позиции ЦЗ, но его левая нога, работоспособность, умение подключаться гораздо полезнее слева в обороне или в опорной зоне.

Сильно сомневаюсь, что Семак будет отзеркаливать схему «Спартака». Вряд ли есть смысл ломать то, что и так неплохо работает. А вот в Лиге чемпионов — да, это действительно возможно, если «Зенит» подпишет центрального защитника.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
03 октября в 14:41
Мне очень Прохин понравился в матче с Уфой, он молодой, но, блин, играл так как будто уже 10 лет в рпл играет, просто на опыте некоторые моменты выигрывал.
sv_1969
sv_1969 ответ DEIVID (раскрыть)
03 октября в 13:37
А ты всё капсом напиши ))
pomor45
pomor45
03 октября в 13:28
Прохина и надо закалять в ЛЧ, хоть какая-то польза, кроме бонусов, будет от участия в ЛЧ.
DEIVID
DEIVID ответ sv_1969 (раскрыть)
03 октября в 12:44
Если читать новость, а не только заголовок, то тогда можно увидеть, что Генич ДОПУСКАЕТ это. Надеюсь, не надо объяснять разницу между допускать и уверять, как раз то что делает Арустамян.
sv_1969
sv_1969 ответ DEIVID (раскрыть)
03 октября в 11:26
Потому Штааа )))Все знает типа)
DEIVID
DEIVID ответ sv_1969 (раскрыть)
03 октября в 10:43
Почему?
Faustello
Faustello
03 октября в 10:40
Кутепова им!)))
Анпилкин
Анпилкин
03 октября в 10:16
Для ЛЧ усилить оборону однозначно нужно
sv_1969
sv_1969
03 октября в 10:00
Ещё один Шнобель))
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