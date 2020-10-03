Генич: «„Зенит“ экстренно ищет центрального защитника»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Зениту» необходимо усиление в защитной линии.

У «Зенита» нет третьего центрального защитника, на которого можно было бы положиться. Раньше была опция Осорио, и Семак действительно играл в три в некоторых матчах, например, в Лиге чемпионов. Я даже допускаю, что сейчас «Зенит» экстренно ищет центрального защитника. Прохин — молодой и талантливый, но играть с ним в ЛЧ … Слишком рискованно. Дуглас Сантос? По необходимости он выходил на позиции ЦЗ, но его левая нога, работоспособность, умение подключаться гораздо полезнее слева в обороне или в опорной зоне.

Сильно сомневаюсь, что Семак будет отзеркаливать схему «Спартака». Вряд ли есть смысл ломать то, что и так неплохо работает. А вот в Лиге чемпионов — да, это действительно возможно, если «Зенит» подпишет центрального защитника.