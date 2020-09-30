Москва рассмотрит вопрос о переименовании улиц в честь легенд «Спартака»

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30 сентября 2020, 15:32

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы рассмотрит предложение председателя совета директоров московского «Спартака» Леонида Федуна о переименовании улиц в окрестностях домашнего стадиона команды «Открытие-Арена» в честь легенд футбольного клуба.

В августе Федун в письме на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других столичных объектов Натальи Сергуниной предложил назвать проектируемые улицы вокруг стадиона именами знаменитых игроков «Спартака».