ГлавнаяНовости

Москва рассмотрит вопрос о переименовании улиц в честь легенд «Спартака»

30 сентября 2020, 15:32

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы рассмотрит предложение председателя совета директоров московского «Спартака» Леонида Федуна о переименовании улиц в окрестностях домашнего стадиона команды «Открытие-Арена» в честь легенд футбольного клуба.

В августе Федун в письме на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других столичных объектов Натальи Сергуниной предложил назвать проектируемые улицы вокруг стадиона именами знаменитых игроков «Спартака».

Все новости
Роналду — о бое Нурмагомедова: «Хабиб победит, он мой брат. Иншаллах»
Сегодня, 08:17 ВидеоКомментарии8
Новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву
Вчера, 15:49 ВидеоКомментарии12
Ремейк полуфинала, Кавани против бывших и дебютанты из Турции. Квартет мести в Лиге чемпионов
Вчера, 15:06Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии4
Ненависть к Моуриньо и «футбольные наркотики». Венгер — откровенно и с ностальгией об «Арсенале»
Вчера, 10:40Сергей Иванов в блоге Bla Bla BlaКомментарии8
Футбол не для хлюпиков. Мощь Траоре и Лукаку, качки из «Баварии» — начало нового тренда
15 октябряАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии17
Полузащитник «Кельна» Хектор завершил карьеру в сборной Германии
15 октября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
01 октября в 13:23
Да я на вскидкц написал. А так , даже коментатора Озерова можно назвать. Конечно много спортсменов во всех вида спорта. Всеми то не назовешь , но часть из них можно.
RIR68
RIR68 ответ Сп62 (раскрыть)
30 сентября в 23:51
Юродствует Федун или просто занимается популизмом вообще не понятно. У нас действительно много заслуженных спортсменов, артистов, учёных. Связи с бывшими футболистами спартака уловить не могу. Назвали трибуны их именами - ваше дело. На всех не хватило? назовите сектора, ряды, места.
Сп62
Сп62
30 сентября в 21:25
Можно не переименовывать, а называть новые улицы. Многих заслуженных спортсменов люди знают и уважают. Очень правильно, если их имена будут увековечены в названиях улиц. А юродствовать можно и над святыми вещами, для этого много ума не требуется, что здесь мы и наблюдаем.
Bastardo
Bastardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 сентября в 20:45
Меняют на декомунистические названия. Поправил тебя
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 сентября в 19:47, ред.
Так это и есть история. Почему футбол нельзя применить к истории. Ведь сколько миллионов людей радуются победам Сборной СССР и России. И почему нельзя назвать улицы имени Яшина ,Харламова, Нетто.....Это же люди прославившие нашу Страну, как и Гагарин , Королев....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
30 сентября в 19:25
Это отголоски советских времен. У нас в городе их уже нет, меняют на исторические названия.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
30 сентября в 18:38
а улица имени де Зеува в нынешнее время может пользоваться большой популярностью для митингов тех самых)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
30 сентября в 18:35
А улицы Клары Цеткина , Лизы Чайкиной, переулки Павлика Морозова........).
.....
Bладимиp
Bладимиp
30 сентября в 18:14, ред.
    trimetil
    trimetil
    30 сентября в 17:37
    В честь Боккетти можно улицу назвать, с которой он пешком в Италию отправлялся.
    В честь Федуна, стоя на которой он обещал болельщикам клуб отдать или с чемпионата сняться.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    30 сентября в 17:37
      Пупсиков эксперт
      Пупсиков эксперт
      30 сентября в 17:31, ред.
      Улица гламурного подонка Карпина будет самой популярной, а улица хронического алкоголика романцева самой посещаемой..
      itujan
      itujan
      30 сентября в 17:21, ред.
      Можно все улицы по порядку назвать улицами бездаря Ледяхова, улица бездаря Шалимова, улица бота Ловчева, улица демагога Бубнова, улица пьяницы Романцева, улица ноющего Тихонова и т.д.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      30 сентября в 17:19
      Яшин,Стрельцов,Нетто,Старостин,Бесков,Черенков,Радионов,Гаврилов.Иванов,Федотов,Бобров,Численко,Маслов!!!!!!!!!!!!!!!Вот ихними именами должны быть названы улицы городов России а не только Москвы!!!!!!!!!!!!!!!!!

      В хокее таких людей ни меньше а может даже и больше(скорее всего)!!!!!!!!!!!!!!!!
      Подотдел очистки Тарасовки
      Подотдел очистки Тарасовки
      30 сентября в 17:14
      Разве можно так столицу осквернять?
      Подотдел очистки Тарасовки
      Подотдел очистки Тарасовки
      30 сентября в 17:12, ред.
      Пройдусь по онанидзевской, сверну на я на онанковскую и на улице Шуррли я отдохну в тени.
      Санчо Панса
      Санчо Панса ответ Одержимый хряк (раскрыть)
      30 сентября в 17:11
      Можно и через А, то есть Ананко:)
      Одержимый хряк
      Одержимый хряк ответ Санчо Панса (раскрыть)
      30 сентября в 17:09
      Улица Онанко тоже звучит.
      Одержимый хряк
      Одержимый хряк
      30 сентября в 17:08
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        30 сентября в 17:08
        Де Зеув, Валера и Ананидзе? О, да, они всегда в красно-белых сердцах)
        poodle
        poodle ответ LOpp (раскрыть)
        30 сентября в 17:06
        по таким улочкам можно и в Москве пройти,не ошибёшься!))
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        30 сентября в 17:03
        А зачем это? Это никому не нужный пиар
        makkie
        makkie ответ LOpp (раскрыть)
        30 сентября в 17:03
        Ильнур, ты сделал мой день!)
        poodle
        poodle
        30 сентября в 17:03
          Faustello
          Faustello
          30 сентября в 16:51
          Давайте Красную Площадь в КБ площадь, чё уж там!)))
          LOpp
          LOpp
          30 сентября в 16:41
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак
            30 сентября в 16:38, ред.
            Что самое забвеное в честь игроков цска, динамо ,локо ....ни думают даже назвать....).. Хотя у армейцев , я повторяю армейцев , а не цска есть футболисты заслуживающих что бы их именами назвали улицы в Москве..
            bsww
            bsww ответ Colchoneros (раскрыть)
            30 сентября в 16:33
            вроде есть в Некрасовке
            ermak6848
            ermak6848
            30 сентября в 16:32
            Вношу предложение, назвать на окраине Москвы пустырь Тупик Федуна....
            Конфедерат
            Конфедерат
            30 сентября в 16:29
            Улица Кукуяна или Улица Сухого - звучит неплохо!
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100