Москва рассмотрит вопрос о переименовании улиц в честь легенд «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы рассмотрит предложение председателя совета директоров московского «Спартака» Леонида Федуна о переименовании улиц в окрестностях домашнего стадиона команды «Открытие-Арена» в честь легенд футбольного клуба.
В августе Федун в письме на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других столичных объектов Натальи Сергуниной предложил назвать проектируемые улицы вокруг стадиона именами знаменитых игроков «Спартака».
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В честь Федуна, стоя на которой он обещал болельщикам клуб отдать или с чемпионата сняться.
В честь Федуна, стоя на которой он обещал болельщикам клуб отдать или с чемпионата сняться.
Федунбург......
Федунбург......
В хокее таких людей ни меньше а может даже и больше(скорее всего)!!!!!!!!!!!!!!!!
В хокее таких людей ни меньше а может даже и больше(скорее всего)!!!!!!!!!!!!!!!!
Пройду я по Вилкова, сверну на Мешкова...И на Кукуяна улице я постою в тени.
Иванова, Карасёва, Матюнина и Еськова... Как же вы прекрасны улочки мои.
Пройду я по Вилкова, сверну на Мешкова...И на Кукуяна улице я постою в тени.
Иванова, Карасёва, Матюнина и Еськова... Как же вы прекрасны улочки мои.