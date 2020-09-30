«МЮ должен был проиграть 1:7». Не только Моуриньо троллит Сульшера

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сегодня, 19:30

«Соккер.ру» реагирует на странную игру известной команды. Новичков мало, но выбор футболистов довольно большой.

Сульшер пошутил о Моуриньо – вспомнил, как тот мерил македонские ворота. Жозе — мастер троллинга, лениво бросил, что МЮ важны не размеры чужих ворот, а размеры чужой штрафной. На тему вечных пенальти подколол «дьяволов» и Крауч, когда поставил на победу Бруну Фернандеша в рейтинге «Золотой бутсы». Питер считает, что португалец возьмет престижный приз, забив 38 пенальти в АПЛ .

А агент Ван де Бека, возмущенный поздним выходом своего клиента на замену в чемпионате, дополнил историю троллинга Сульшера:

Этот матч МЮ должен был проиграть 1:7. Соперник 5 раз попал в каркас ворот. Да, у «Брайтона» классная команда, но с «Манчестер Юнайтед» такого происходить не должно.

С последним предложением согласятся даже легенды МЮ . Против «Брайтона» отскочили, и Рой Кин прав – медовый месяц Сульшера давно завершился. Требования будут другими, а кадровые вопросы к наставнику накопились.

Де Хеа окажется на скамейке?

Не Погба получает в АПЛ и МЮ больше всех, а именно голкипер «дьяволов». И сейчас после очередных не самых уверенных матчей у Давида те же проблемы, что у Кепы – «Челси» пригласил новичка из Лиги 1, а «Юнайтед» позволил дебютировать Хендерсону. Дин давно ждал свой шанс, и хотя может остаться кубковым вратарем, и фанаты, и эксперты требуют его в основу. Сильный сезон в «Шеффилд Юнайтед» и слабые матчи Де Хеа заставляют болельщиков «красных» мыслить, как фанаты «синих». Дорогие испанцы могут потерять места в основе.

Ван де Бек впишется в схемы?

Донни – хороший футболист, что доказал забитым мячом после выхода на замену против «Кристал Пэлас». Волевой, необычный, не опорник, не плеймейкер, нечто среднее. Именно поэтому многие британские аналитики считают, что внедрить его в схему с Погба и Бруну Фернандешем будет непросто. В тройке все друг другу наступают на пятки, но никто не настолько крут в разрушении, чтобы забывать о МакТоминее или Матиче. Вот только теперь шотландцу нет места в основе – не для того привезли недешевого голландца, чтобы оставлять Донни всегда на лавке. Ван де Бек может очаровать «Олд Траффорд», но тройка с Полем и Бруну рискует оказаться неполноценной без мяча.

Линделеф останется в основе?

Это не Стам, не Видич, не Рио Фердинанд. Не наследник великих. И не Смоллинг в лучшие времена. Линделеф играет слабее, а поскольку Магуйар пережил мальчишник в Греции – были проблемы с полицией и получил условный срок, то собраться ни англичанин, ни его шведский напарник пока не сумели. МЮ странно играет в защите, не случайно ребята из «Брайтона» забили им два мяча. А агент Ван де Бека не выдумал попадания в каркас ворот, и по ударам счет 18:7 в пользу середняка. МЮ точно не может так играть в защите.

Продумали запасные ходы в атаке?

У Сульшера на фланге Рэшфорд, которому удобнее на краю поля, чем строго в чужой штрафной площади. А на острие Марсьяль, что из позиции чистого левого вингера перебрался в центр атаки. Но норвежец лишен варианта с игрой через классического нападающего. А ведь говорил Оле-Гуннар руководству «Манчестер Юнайтед» — надо брать Холанда, пока оставалась возможность. Но с Райолой не договорились, и теперь у «дьяволов» нет денег на большую ставку в атаке. Вроде бы есть рабочий вариант – Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд и Марсьяль, но кто их подстрахует? С «Кристал Пэлас» игра не пошла, но Игало и Джеймс не выручили. С «Брайтоном» забили после финального свистка. Похоже, МЮ нужен еще один игрок атаки, но скорее в резерв, чем в основу.

А Санчо вообще нужен Сульшеру?

Правильных ли новичков ищут? МЮ однозначно страдает от непоследовательности и несинхронности работы Вудворда, скаутов и главного тренера. Зачем было так упрямо держаться за Де Хеа, делая его самым высокооплачиваемым вратарем? И так давно понятно, что пока в центре защиты не пара в стиле Ван Дейк – Кулибали, то проблемы неизбежны. Ни один вратарь – и Давид не был исключением, даже когда тащил все, что можно и нельзя, не компенсирует нехватку ресурсов в отдельных линиях.

Так вот, в атаке перспективных ребят как раз достаточно, а подписание Санчо за 100 или больше миллионов евро – это если «Боруссия» Д сделает скидку, может привести к дисбалансу, ведь Гринвуд играл справа, Рэшфорд – слева, а Марсьяль стал новым центральным форвардом. Добавьте Санчо – получите первого из тройки на скамейке. Но выхлоп может быть таким же, как сейчас. Куда важнее, чтобы Погба, Ван де Бек и Бруну Фернандеш без поддержки опорника умудрились создать идеальный прямоугольник в центре.

Куда важнее, чтобы Ван Биссака и Шоу на флангах сыграли круче, чем Магуйар и Линделеф в центре, а вся система игры «Манчестер Юнайтед» не строилась строго на изучении соперников и терпении до пенальти. Ведь когда такая вывеска – великий клуб, независимо от того, насколько давно не были чемпионами, то игра середняка далеко не заведет. А расходы колоссальные. Крайне редко в футболе самые высокооплачиваемые игроки целой лиги сидят на скамейке, а фанаты МЮ буквально требуют дать шанс Хендерсону, оставив Де Хеа в запасе.

Сульшер после пощечины на «Олд Траффорд» от «Кристал Пэлас» понял, что сезон будет непростым, и матч против «Брайтона» в АПЛ в этом убедил. Нужно ли гнаться за Санчо, если скорее нужен центральный защитник и центральный форвард на случай спада Марсьяля? И хотя кубок дал возможность взять первую победу сезона, даже удобный календарь – два подряд матча против «Брайтона» в разных турнирах, не позволяют Оле-Гуннару расслабиться. После серии из 14 матчей без поражений в АПЛ разжились репутацией мастеров побед после пенальти – самая популярная тема для футбольных шутов в Англии.

А теперь надо начинать новую серию. Кадровые ресурсы есть, но расписание веселое. После двойной дозы «Брайтона» сыграют против «Тоттенхэма», «Челси» и «Арсенала» до конца октября. А ведь еще будет жеребьевка ЛЧ и матчи в еврокубках. И чем быстрее Сульшер ответит для себя на важные кадровые вопросы, тем быстрее увидим успешный и стабильный «Манчестер Юнайтед». Фанаты рады, что вернулись в Лигу чемпионов, но хотят большего, ведь серия без поражений в АПЛ была омрачена кубковыми осечками.