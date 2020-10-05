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Рубашко: «Сотрудники „Фишта“ работают над восстановлением газона»

05 октября 2020, 00:20

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии газона стадиона «Фишт».

Поле болеет. Сотрудники «Фишта» работают над его восстановлением. Мы надеемся, что ситуация улучшится после ближайшего перерыва в чемпионате.

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Все комментарии
nubom
nubom
05 октября в 07:14
Судя по результатам, футболисты Сочи ночами не выходят со стадиона....
beefs
beefs
05 октября в 07:00
Сначала угробят, а потом героически восстановят, а скорее всего перестелят новое...
КЭТиК
КЭТиК
05 октября в 06:36
И тут Короновирус виноват.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 05:30
Лето красное пропели, оглянуться не успели, как зима катит в глаза.
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 05:20
Офигеть можно, бабло на судей выделяют регулярно а на поле нихрена.
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 02:39
Как в Сочи может быть плохой газон?
Может, изначально положили плохой газон?
Q-J-G
Q-J-G
05 октября в 01:31
В Сочи газон в таком состоянии,это нонсенс.
Землянин
Землянин
05 октября в 01:10, ред.
Ну и проблема
Анпилкин
Анпилкин
05 октября в 00:30
На хорошем покрытии и футбол красивее
mihaluch
mihaluch
05 октября в 00:23
Востановят газон хорошо.
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