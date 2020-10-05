Рубашко: «Сотрудники „Фишта“ работают над восстановлением газона»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии газона стадиона «Фишт».
Поле болеет. Сотрудники «Фишта» работают над его восстановлением. Мы надеемся, что ситуация улучшится после ближайшего перерыва в чемпионате.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии газона стадиона «Фишт».
Поле болеет. Сотрудники «Фишта» работают над его восстановлением. Мы надеемся, что ситуация улучшится после ближайшего перерыва в чемпионате.
Может, изначально положили плохой газон?
Может, изначально положили плохой газон?