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Титов: «Футбол „Зенита“ и „Локомотива“ отличается»

05 октября 2020, 08:35

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал слухи о том, что бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев близок к переходу в «Локомотив».

Мы понимаем, что футбол «Зенита» и «Локомотива» отличается. К тому же, при всем уважении к Кузяеву, в команду приходит не Месси, способный взять мяч и тащить команду на себе. Далеру потребуется время, чтобы вписаться в схемы, сыграться с другими футболистами. Есть много «но». При этом он, бесспорно, — игрок высокой квалификации, который регулярно вызывается в сборную. Возможно, на кураже ему и удастся здорово показать себя в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
pyhw8sm3e2ca
pyhw8sm3e2ca ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 октября в 10:08
Почему? Дозы бромантана различаются от нуля до высшего уровня, да?
112910415
112910415
05 октября в 09:13
да и баскетбол тоже
ДСА
ДСА
05 октября в 09:07
Лишь бы в состав проходил, а то перейдет растренированный, два месяца будет форму набирать.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 октября в 09:00
До Титова ему как до луны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 08:58
В рпл бы показал что нибудь,какая лч!
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 08:56
Егорушка так и ничему не научился кроме как варению бромонтана.
mihaluch
mihaluch
05 октября в 08:50
Конечно команду он за собой тащить не будет но и в коллективе явно не будет лишним.
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 08:48
и самое главное что он и от футбола сильно отличается)))
Анпилкин
Анпилкин
05 октября в 08:46
Стиль игру у многих отличается
beefs
beefs
05 октября в 08:45
а мы толкуем о каких то традициях, забудьте...
Zenit_84
Zenit_84
05 октября в 08:40, ред.
Удачи Далеру!
mihaluch
mihaluch
05 октября в 08:39
Впишется в Локомотив.
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