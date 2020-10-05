Титов: «Футбол „Зенита“ и „Локомотива“ отличается»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал слухи о том, что бывший полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Локомотив».

Мы понимаем, что футбол «Зенита» и «Локомотива» отличается. К тому же, при всем уважении к Кузяеву, в команду приходит не Месси, способный взять мяч и тащить команду на себе. Далеру потребуется время, чтобы вписаться в схемы, сыграться с другими футболистами. Есть много «но». При этом он, бесспорно, — игрок высокой квалификации, который регулярно вызывается в сборную. Возможно, на кураже ему и удастся здорово показать себя в Лиге чемпионов.