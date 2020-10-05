Годфри — игрок «Эвертона»

Защитник «Норвича» Бен Годфри сменил клубную прописку.
22-летний футболист перебрался в «Эвертон». Если верить слухам, то сумма сделки составила 27,5 млн евро. Игрок подписал 5-летний контракт с «ирисками». Он будет выступать под 22-м номером в новой команде.
✍️ | It’s good news for the Blues… 🎶#WelcomeGodfrey pic.twitter.com/ZhcGTRyMXk— Everton (@Everton) October 5, 2020
На Годфри также претендовали «Милан» и «Наполи».
С учётом того, что Арсенал между Анчелотти и Артетой выбрал последнего, очень жду их личной встречи. Уверен, Ириски должны будут просто размотать немощного испанца
С учётом того, что Арсенал между Анчелотти и Артетой выбрал последнего, очень жду их личной встречи. Уверен, Ириски должны будут просто размотать немощного испанца