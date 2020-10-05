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Годфри — игрок «Эвертона»

05 октября 2020, 12:00

Защитник «Норвича» Бен Годфри сменил клубную прописку.

22-летний футболист перебрался в «Эвертон». Если верить слухам, то сумма сделки составила 27,5 млн евро. Игрок подписал 5-летний контракт с «ирисками». Он будет выступать под 22-м номером в новой команде.

На Годфри также претендовали «Милан» и «Наполи».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 октября в 15:07
У Кина будет нормальный напарник вместо Мины от которого больше толка у чужих ворот чем у своих. Осталось выздороветь Холгейту и у ирисок будет полный комплект центрдефов на все случаи жизни.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ dzvinka (раскрыть)
05 октября в 14:30
Если бы ты посмотрел пару матчей кенарей, ты бы знал... Да ты и должен был смотреть, по идее) Но трудно оценить защитника в таком колхозе...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
05 октября в 12:31
Арсенал там не может за все лето накопать 45 млн фунтов на Парти/Ауара, а Эвертон очередную недешевую покупку намутил. Красавцы!
С учётом того, что Арсенал между Анчелотти и Артетой выбрал последнего, очень жду их личной встречи. Уверен, Ириски должны будут просто размотать немощного испанца
dzvinka
dzvinka
05 октября в 12:21
классная превьюшка, но что за Годфри я не знаю, надо гуглить.
shlomo
shlomo
05 октября в 12:20
Думаю, что усилит линию защиты...
mihaluch
mihaluch
05 октября в 12:02
Англичанин в Эвертон.
Gahi
Gahi
05 октября в 12:02
Для лидера хорошее подкрепление. Удачи
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