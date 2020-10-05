Годфри — игрок «Эвертона»

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05 октября 2020, 12:00

Защитник «Норвича» сменил клубную прописку.

22-летний футболист перебрался в «Эвертон». Если верить слухам, то сумма сделки составила 27,5 млн евро. Игрок подписал 5-летний контракт с «ирисками». Он будет выступать под 22-м номером в новой команде.

На Годфри также претендовали «Милан» и «Наполи».