Полузащитник «Тоттенхэма» , как и ожидалось, отправился в аренду.

20-летний футболист до конца сезона будет выступать за «Хоффенхайм».

➡️ S-E-S-S-E-G-N-O-N ⬅️#TSG Hoffenheim have signed 20-year-old @RyanSessegnon from Premier League club @SpursOfficial. The England Under-21 international has joined on loan until 30th June 2021.#WelcomeRyan pic.twitter.com/AV931TWRel