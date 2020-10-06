«Спартаку» грозит штраф за количество фанатов на матче с «Зенитом»

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06 октября 2020, 09:50

По данным источника, «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС .

На сайте РПЛ сообщается, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. «Болельщиков, конечно, было больше», – сказал один из источников, отметив, что клуб могут наказать за несоблюдение санитарных норм.