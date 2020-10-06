ГлавнаяНовости

«Спартаку» грозит штраф за количество фанатов на матче с «Зенитом»

06 октября 2020, 09:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

По данным источника, «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС.

На сайте РПЛ сообщается, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. «Болельщиков, конечно, было больше», – сказал один из источников, отметив, что клуб могут наказать за несоблюдение санитарных норм.

Напомним, с 1 августа 2020 года на матчи РПЛ допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

Все новости
«Спартак» передумал обращаться в CAS из-за штрафа Федуна
15 октября Комментарии7
Судья Турбин получил бан на две игры после матча «Сочи» — «Ростов»
15 октября Комментарии9
Официально«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом»
14 октября Комментарии72
Суд оштрафовал «Спартак» за нарушение санитарных правил на игре с «Зенитом»
12 октября Комментарии47
ОфициальноРФС принял решение не применять к Карпину дополнительную дисквалификацию
07 октября Комментарии8
ОфициальноРФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» и закрыл трибуну «Открытие Арены»
07 октября Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zim289
zim289
06 октября в 14:27
И еще по 5k за каждого человека без маски =)
Страна штрафов
Oliver S
Oliver S
06 октября в 13:54
Что ни матч, то штраф. С такими темпами в ближайшем будущем будут заранее штрафы выписать, еще до матча, на всякий случай, всё равно кто-нибудь да накосячит.
kolpino08
kolpino08 ответ Пpoтив всех (раскрыть)
06 октября в 13:36
    kolpino08
    kolpino08
    06 октября в 13:33
    по тв картинке показалось, что действительно стадион заполнен процентов на 70-80.
    но одно дело показалось, а другое - по факту. посмотрим.

    регламент - есть регламент.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    06 октября в 12:51
    По хорошему - по газпромовски, теперь вообще, все матчи, нужно перенести в питер, с вечным Еськовым в поле и вечным Вилковым на ВАРе! КБ фанатов вообще близко к стадиону не подпускать , а заполнять трибуны боярскими и гулеверами. Слава Великому Газпрому!!!
    brauning.86
    brauning.86
    06 октября в 11:52
    Действительно, как вообще можно было допустить зрителей на матч с чемпиеном?
    Вот например бедный газпром вообше не допускает на свой стадиен гостей из других городов
    Grey33
    Grey33 ответ stavr74 (раскрыть)
    06 октября в 11:50
    На входе должны сканироваться билеты как в аэропорту.
    МапС
    МапС ответ stavr74 (раскрыть)
    06 октября в 11:40
    У источника плохо с арифметикой
    МапС
    МапС
    06 октября в 11:39
    Источник надо заткнуть, из него льется одна деза!
    bosun
    bosun
    06 октября в 11:37
      Footbolista
      Footbolista
      06 октября в 10:48
        stavr74
        stavr74
        06 октября в 10:38
        вместимость стадиона Спартака 45 360
        50% - это 22 680 зрителей и где нарушение
        Иван Тасминский
        Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
        06 октября в 10:35
          stavr74
          stavr74
          06 октября в 10:34
          А как считали болельщиков ???
          makkie
          makkie
          06 октября в 10:32
          Штраф. За количество фанатов. В футболе... мда)
          Анд-м
          Анд-м
          06 октября в 10:31
          Технарь, да и всё. Чтобы другим не повадно было
          ДСА
          ДСА
          06 октября в 10:27
          Пусть теперь попробуют пересчитать.
          Анпилкин
          Анпилкин
          06 октября в 10:25
          Больше 20 тыс. было
          Faustello
          Faustello
          06 октября в 10:24
            LOpp
            LOpp
            06 октября в 10:20
            От зенитовцев одни проблемы
            Glodor
            Glodor
            06 октября в 10:11
              Zivs
              Zivs
              06 октября в 10:05
              Ну источнику виднее, конечно. Стоял со счетчиком на всех входах и пересчитывал лично.
              mihaluch
              mihaluch
              06 октября в 09:58
              На глазок было видно что было больше.
              drug01
              drug01
              06 октября в 09:57
              Как считали
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100