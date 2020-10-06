«Спартаку» грозит штраф за количество фанатов на матче с «Зенитом»

По данным источника, «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС.
На сайте РПЛ сообщается, что на матче «Спартак» – «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. «Болельщиков, конечно, было больше», – сказал один из источников, отметив, что клуб могут наказать за несоблюдение санитарных норм.
Напомним, с 1 августа 2020 года на матчи РПЛ допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.
Страна штрафов
Страна штрафов
тем более, что пока нет никаких фактов нарушения.
тем более, что пока нет никаких фактов нарушения.
но одно дело показалось, а другое - по факту. посмотрим.
регламент - есть регламент.
но одно дело показалось, а другое - по факту. посмотрим.
регламент - есть регламент.
Вот например бедный газпром вообше не допускает на свой стадиен гостей из других городов
Вот например бедный газпром вообше не допускает на свой стадиен гостей из других городов
50% - это 22 680 зрителей и где нарушение
50% - это 22 680 зрителей и где нарушение