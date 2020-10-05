КДК РФС на год забанил главного тренера «Туапсе» за подмену игроков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Туапсе» Сергей Леженцев на год отстранен от связанной с футболом деятельности, клубу присуждено техническое поражение в матче 23-го тура первенства ПФЛ против СКА из Ростова-на-Дону.
Напомним, что за «Туапсе» в этой встрече сыграли два футболиста, которые не были заявлены на сезон-2020/21.
Результат матча «Туапсе» — СКА отменен. «Туапсе» за участие в матче футболистов, не оформленных в установленном порядке, присуждено техническое поражение со счетом 0:3, «Туапсе» оштрафован на 50 тыс. рублей. Тренер ФК «Туапсе» Леженцев, действия которого привели к подобным нарушениям, получил запрет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на один год. За нарушение санитарного регламента «Туапсе» оштрафован на 150 тыс. рублей.
А мне другое интересно- каким образом обнаружилась подмена? И вообще, как это все контролируется? Судьи ведь не могут знать в лицо всех футболистов. Какие то паспорта футболиста должны быть, кто то сверяет фото с оригиналом перед матчем, или как? Иначе в заявке будут числиться одни, а играть совсем другие. Вобщем, проблема...
А мне другое интересно- каким образом обнаружилась подмена? И вообще, как это все контролируется? Судьи ведь не могут знать в лицо всех футболистов. Какие то паспорта футболиста должны быть, кто то сверяет фото с оригиналом перед матчем, или как? Иначе в заявке будут числиться одни, а играть совсем другие. Вобщем, проблема...