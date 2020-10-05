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КДК РФС на год забанил главного тренера «Туапсе» за подмену игроков

05 октября 2020, 16:02

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Туапсе» Сергей Леженцев на год отстранен от связанной с футболом деятельности, клубу присуждено техническое поражение в матче 23-го тура первенства ПФЛ против СКА из Ростова-на-Дону.

Напомним, что за «Туапсе» в этой встрече сыграли два футболиста, которые не были заявлены на сезон-2020/21.

Результат матча «Туапсе» — СКА отменен. «Туапсе» за участие в матче футболистов, не оформленных в установленном порядке, присуждено техническое поражение со счетом 0:3, «Туапсе» оштрафован на 50 тыс. рублей. Тренер ФК «Туапсе» Леженцев, действия которого привели к подобным нарушениям, получил запрет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на один год. За нарушение санитарного регламента «Туапсе» оштрафован на 150 тыс. рублей.

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Все комментарии
David Young
David Young
05 октября в 16:37
200 тысяч рублей штрафа в сумме, год футбольного бана главного тренера, и техническое поражение. Туапсе и так был на дне, сейчас опустился ещё глубже. Вообще вся это ситуация из разряда "и смех, и грех".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 16:37, ред.
Печально, что у нас происходят такие вещи. За это нужно наказывать более сурово.
А мне другое интересно- каким образом обнаружилась подмена? И вообще, как это все контролируется? Судьи ведь не могут знать в лицо всех футболистов. Какие то паспорта футболиста должны быть, кто то сверяет фото с оригиналом перед матчем, или как? Иначе в заявке будут числиться одни, а играть совсем другие. Вобщем, проблема...
Адвокат 76
Адвокат 76
05 октября в 16:30
Больно мягкое наказание какое то, надо за такие дела пожизненно лишать права на тренерскую деятельность.
КЭТиК
КЭТиК
05 октября в 16:03
Это не сильно ухудшило турнирную ситуацию для Туапсе.
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