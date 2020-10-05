КДК РФС на год забанил главного тренера «Туапсе» за подмену игроков

1601902936

05 октября 2020, 16:02

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Туапсе» Сергей Леженцев на год отстранен от связанной с футболом деятельности, клубу присуждено техническое поражение в матче 23-го тура первенства ПФЛ против СКА из Ростова-на-Дону.

Напомним, что за «Туапсе» в этой встрече сыграли два футболиста, которые не были заявлены на сезон-2020/21.