Карпин: «Я спросил у судьи, почему он улыбается. А он уже показал красную»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое удаление после матча 10-го тура РПЛ против «Сочи» (2:4).
Что по игре? Сами всё видели же. Много карточек? У кого? У нашей команды. А у другой нет. Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а потом Хашимото сыграл еще выше, и он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так у нас судьи работают.
Закономерна ли победа «Сочи»? Для вас и для них — да, для меня — нет. До свидания.
но во если представить его фразу " Прошу прощения, а Вы почему улыбаетесь ? "
в реальном виде ... судья, короче, не мог не обидеться !
но во если представить его фразу " Прошу прощения, а Вы почему улыбаетесь ? "
в реальном виде ... судья, короче, не мог не обидеться !
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А Валера его спросил )))
А Валера его спросил )))