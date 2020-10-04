Карпин: «Я спросил у судьи, почему он улыбается. А он уже показал красную»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал свое удаление после матча 10-го тура РПЛ против «Сочи» (2:4).

Что по игре? Сами всё видели же. Много карточек? У кого? У нашей команды. А у другой нет. Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а потом Хашимото сыграл еще выше, и он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так у нас судьи работают.

Закономерна ли победа «Сочи»? Для вас и для них — да, для меня — нет. До свидания.