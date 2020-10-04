ГлавнаяНовости

Карпин: «Я спросил у судьи, почему он улыбается. А он уже показал красную»

04 октября 2020, 19:00
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое удаление после матча 10-го тура РПЛ против «Сочи» (2:4).

Что по игре? Сами всё видели же. Много карточек? У кого? У нашей команды. А у другой нет. Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а потом Хашимото сыграл еще выше, и он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так у нас судьи работают.

Закономерна ли победа «Сочи»? Для вас и для них — да, для меня — нет. До свидания.

Все новости
«Спартак» передумал обращаться в CAS из-за штрафа Федуна
15 октября Комментарии7
Судья Турбин получил бан на две игры после матча «Сочи» — «Ростов»
15 октября Комментарии9
Официально«Наполи» присудили техническое поражение за неявку на матч с «Ювентусом»
14 октября Комментарии72
Суд оштрафовал «Спартак» за нарушение санитарных правил на игре с «Зенитом»
12 октября Комментарии47
ОфициальноРФС принял решение не применять к Карпину дополнительную дисквалификацию
07 октября Комментарии8
ОфициальноРФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» и закрыл трибуну «Открытие Арены»
07 октября Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stachel
stachel ответ cska vperiod (раскрыть)
04 октября в 20:00
А зачем Миллеру Сочи? Газпром никакого отношения к сочи не имеет. Там Ротенберг вроде хозяин. Вполне самодостаточный олигарх, типа федуна.
Evilhuman
Evilhuman
04 октября в 19:55
После ЛЕ помалкивал, там на судей не свалишь, а на своих можно гнать...
112910415
112910415
04 октября в 19:36
Валера прекрасен почти всегда !
но во если представить его фразу " Прошу прощения, а Вы почему улыбаетесь ? "
в реальном виде ... судья, короче, не мог не обидеться !
sir_Alex
sir_Alex
04 октября в 19:30
Теперь Сочи испачкан зенитом и не отмоется никогда! 😉💩
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
04 октября в 19:28
ТУРБИН КОНЧЕНАЯ 75
d_fincher
d_fincher
04 октября в 19:28, ред.
Трудно не согласиться с Карпиным. Зенит и Сочи всегда тянут вверх. Это видно любому, кто смотрит не только матч, но и повторы моментов. Просто посмотрите повторы.
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
04 октября в 19:26
Сам ты из Тарасовки) Карпин же из Эстонии и начинал играть, кстати, в ЦСКА
Трезвый повар
Трезвый повар
04 октября в 19:21
Судья возомнил себя божеством которому даже вопрос нельзя задать. Такие люди получив власть упиваются ею, показывая своё превосходство
RomzesRZN
RomzesRZN
04 октября в 19:21, ред.
Не удивляйтесь, Валерий Георгиевич, Турбин один из известнейших зенитовских судей. Из основной питерской обоймы, так сказать. Его бы совесть замучила, если б он не помог главному питерскому фарм-клубу.
Ислам0926
Ислам0926
04 октября в 19:19
Скажу кае есть судья отработал свои деньги на 5+ наверно еще и премию выдадут
cska vperiod
cska vperiod
04 октября в 19:18
Невооружённым глазом видно, что миллер тащит Сочи за уши возможно по указанию свыше, федун и миллер зло российского футбола.
DXTK
DXTK
04 октября в 19:15
как все спартачи жалуется........ снимайся валеро с чемпа теперь, у федуна яиц не хватило на это, может ты хоть с ними......

с
cska vperiod
cska vperiod
04 октября в 19:15
Валерий Георгиевич хоть из тарасовки но красавец! Явно было видно как судья работает в пользу Сочи, жаль, что такое у нас судейство и как следствие отсталый футбол.
STVA 1
STVA 1
04 октября в 19:15
Судья уже похоже себе новую зимнюю резину выбирал и бабе своей сапоги. 😃
А Валера его спросил )))
Garrincha58
Garrincha58
04 октября в 19:15
он наверное спросил х...ли ржёшь? а он ему на красную
SHMEL
SHMEL
04 октября в 19:09
Стоит признать, что судья явно симпатизировал черноморцам из Сочи, принимая очень жесткие решения.
Faustello
Faustello
04 октября в 19:04
Надо было вызвать Широкова, он бы порешал тёры!
ЮЗИК
ЮЗИК
04 октября в 19:02
Валера врать не будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100