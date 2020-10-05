КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче с «Сочи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» 7 октября.
Как отмечается в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер был удален за «демонстративное несогласие с решением арбитра».
Заседание КДК состоится в среду. Будут рассмотрены удаления Карпина и Кузьмина.
Такая вот пoдлoсть, возведённая в благодетель ,в ранг официальной политики клуба и свет софитов сопровождающий путь Зенита к Чемпионству должен и их фарм клуб освещать , а мы пристаем к ним с ненужными вопросами....
Такая вот пoдлoсть, возведённая в благодетель ,в ранг официальной политики клуба и свет софитов сопровождающий путь Зенита к Чемпионству должен и их фарм клуб освещать , а мы пристаем к ним с ненужными вопросами....