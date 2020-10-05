КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче с «Сочи»

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05 октября 2020, 16:37

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» 7 октября.

Как отмечается в протоколе матча на сайте РПЛ , тренер был удален за «демонстративное несогласие с решением арбитра».