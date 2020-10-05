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КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче с «Сочи»

05 октября 2020, 16:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» 7 октября.

Как отмечается в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер был удален за «демонстративное несогласие с решением арбитра».

Заседание КДК состоится в среду. Будут рассмотрены удаления Карпина и Кузьмина.

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Аксинья
Аксинья
07 октября в 17:56
Валере потрафило что Сочи выиграл - иначе бы получил по полной...
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 21:37
отменят ))хотя скорее помурыжат валеру)))
Anisovich
Anisovich
05 октября в 18:32
Наверное, Зарема возмутилсь.
Аксинья
Аксинья
05 октября в 17:59
Турбин помимо премиальных от Ротенберга должен еще получить свой процент со штрафа Валеры - бабосы отработал честно))
Альфи
Альфи ответ berda2003 (раскрыть)
05 октября в 17:50
    berda2003
    berda2003
    05 октября в 17:09
    а удаление Нормана не хочет рассмотреть, т.н. кдк?
    mihaluch
    mihaluch
    05 октября в 16:58
    Как всегда штраф дадут.
    beefs
    beefs
    05 октября в 16:53
    КДК нечем зарплату платить...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 октября в 16:50
    Второй матч подряд этих команд заканчивается разборками...
    STVA 1
    STVA 1
    05 октября в 16:42
    Свободу Валере)))
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