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Карпин — об удалении: «Турбин улыбнулся и ответил: „Идите отсюда“»

04 октября 2020, 19:47
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своём удалении после матча 10-го тура РПЛ против «Сочи» (2:4).

Хотя бы футболисты не нарвались [на удаление]. У меня был к судье один конкретный вопрос: «Почему Козлову за фол показывают карточку, а игроку „Сочи“ за этот же фол не показывают?» На это Турбин улыбнулся и ответил: «Идите отсюда». После этого я задал вопрос: «А что вы лыбитесь? Чего вы улыбаетесь?» На что он мне дал красную карточку. Не было с моей стороны ни агрессии, ни мата? За что красная карточка? Что судьям после игры нельзя вопросы задавать?! То же самое, я не понимаю, за что я получил жёлтую карточку во время игры. Я разговаривал с резервным арбитром, спрашивал, почему нам дают карточки, а сопернику нет. Мне интересно, что напишет Турбин в своём рапорте.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 октября в 16:34, ред.
Однако на повторе было видно, что выражение лица и жестикуляция у КАРПИНА не соответствовал безобидному вопросу типаА что это вы лыбитесь? Там другая, фраза на устах видна. Карпин очень неумело и примитивно пытается, сделать из себя белого и пушистого. А на самом деле обычный хамоватый мужичонка
galem72
galem72
05 октября в 10:12
Жалкая плешивая система: в фаворе только вороватые дружки обнулёнки.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
05 октября в 07:48
с 1-го матча показали, что будут тащить Сочи, по ходу в призерах еще будут
Санчо Панса
Санчо Панса
05 октября в 05:50
Вот такое вот у нас судейство! Ничто и никто не имеет права влиять на судейские решения) А Валера просто попал под горячую руку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 октября в 23:35
Зачем разговаривать с резервным арбитром, если он не показывает карточки...?
Какое отношение к показанным карточкам имеет вопрос "А чего вы лыбитесь?"
Валерий Георгиевич вроде давно уже на этой кухне....неужели не понятно....ни вопросами ни разговорами "свистунов-полиграфщиков" не изменить...
Можно подумать на вопрос про карточки Турбин скажет "Извините,товарищ Карпин,сейчас я и сопернику карточку покажу, а хотите две."...
Палыч82
Палыч82
04 октября в 23:10
Лыбтесь, господа! Лыбтесь)
Аксинья
Аксинья ответ nubom (раскрыть)
04 октября в 22:30
А через неделю уже ТТХ ржал...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 октября в 22:18
У каждого своя правда...
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 октября в 22:13
Слушай, ты же отправил меня в игнор, зачем вернул? Мне с паяцем охоты нет общаться. Теперь я тебя отправлю туда же, если будешь паясничать. Никого не оправлял, будешь первым.
112910415
112910415
04 октября в 22:02
буря эмоций
ABir
ABir
04 октября в 21:55
Нельзя свои недоработки выплескивать на судей, хотя порой это очень хочется
nubom
nubom
04 октября в 21:28
Георгич, у нас судья после матча улыбается, а вот Маккаби после игры - всей командой ржали...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
04 октября в 21:26
А потом опять позор в ЛЧ, знаю, Федун виноват
Caniggia
Caniggia
04 октября в 21:16
Лучше бы Карп своим баранам на поле предъявлял претензии, а не к судьям. Не было мата? Ну-ну. Там по губам было видно, как Карпуха изливает потоки трёхэтажной, отборной, русской речи. От него, видимо, и Норман нахватался и освоил в совершенстве русский матерный, обложив им Турбина так, что у того уши завяли, после чего он не мог не показать ему вторую жёлтую. Короче Ростов сам накосячил вместе со своим Валерой.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 октября в 21:11
    bacek15
    bacek15
    04 октября в 21:05
    Всё просто. Игра у Ростова не шла, поэтому играли грубо, поэтому давали карточки.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
    04 октября в 20:55
    Ждём там семака и дзюбу.
    Валера прав, ведь ни первой ни второй карточки Норману не было
    beefs
    beefs
    04 октября в 20:50
    везет же Валере...
    pomor45
    pomor45
    04 октября в 20:49
    Как ведёт себя тренер, так и его игроки. Не надо с судьёй препираться. Надо все претензии оформлять в протоколе или подавать претензию в ЭКС. Просто же, но скандалисту своего характера не побороть. Брось, Валера, ты это тренерское занятие и возвращайся на Матч-ТВ экспертом.
    Женя Алимаскин
    Женя Алимаскин
    04 октября в 20:48
    ТУРБИН 7 КОНЧЕНЫЙ ВОТ ЧТО ОН В РАПОРТЕ НАПИШИТ
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    04 октября в 20:43
    Оштрафовать пуделя
    kts
    kts
    04 октября в 20:42
    Понтов у Валеры больше чем результатов. Меньше бы болтал а то умывают его всякие руковицы с заболотными. Позорище.
    Loko57
    Loko57
    04 октября в 20:41
    С судьями разговаривать нельзя, а у кого память плохая и не помнит об этом, тому лечебный горчичник)
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    04 октября в 20:39
    А что ему плакать?
    рже
    рже
    04 октября в 20:34
    Карпин быдло,и прикид такой же,он не тренер,если я не прав то напишите какое у него тренерское достижения!
    Василий 50
    Василий 50
    04 октября в 20:34
    Карпин себя высоко ценит
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    04 октября в 20:30
    И это тренер?
    Bastardo
    Bastardo ответ stachel (раскрыть)
    04 октября в 20:28
    Карпин профессионал, понимает, где нужно выключать мат. Потому в футбольных выпусках о итогах туров у него никогда мата не было
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    04 октября в 20:27
    Вот делают люди беспредел,чувствуют свою безнаказанность и ехидно улыбаются.Понимаю Карина,как ему вообще тхватает терпения не въехать?
    Сп62
    Сп62
    04 октября в 20:20
    Лыбитесь с разговорного украинского улыбаетесь. Карпин ведь тренер игрок Европы.
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