Карпин — об удалении: «Турбин улыбнулся и ответил: „Идите отсюда“»

Главный тренер «Ростова» рассказал о своём удалении после матча 10-го тура РПЛ против «Сочи» (2:4).

Хотя бы футболисты не нарвались [на удаление]. У меня был к судье один конкретный вопрос: «Почему Козлову за фол показывают карточку, а игроку „Сочи“ за этот же фол не показывают?» На это Турбин улыбнулся и ответил: «Идите отсюда». После этого я задал вопрос: «А что вы лыбитесь? Чего вы улыбаетесь?» На что он мне дал красную карточку. Не было с моей стороны ни агрессии, ни мата? За что красная карточка? Что судьям после игры нельзя вопросы задавать?! То же самое, я не понимаю, за что я получил жёлтую карточку во время игры. Я разговаривал с резервным арбитром, спрашивал, почему нам дают карточки, а сопернику нет. Мне интересно, что напишет Турбин в своём рапорте.