Карпин — об удалении: «Турбин улыбнулся и ответил: „Идите отсюда“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своём удалении после матча 10-го тура РПЛ против «Сочи» (2:4).
Хотя бы футболисты не нарвались [на удаление]. У меня был к судье один конкретный вопрос: «Почему Козлову за фол показывают карточку, а игроку „Сочи“ за этот же фол не показывают?» На это Турбин улыбнулся и ответил: «Идите отсюда». После этого я задал вопрос: «А что вы лыбитесь? Чего вы улыбаетесь?» На что он мне дал красную карточку. Не было с моей стороны ни агрессии, ни мата? За что красная карточка? Что судьям после игры нельзя вопросы задавать?! То же самое, я не понимаю, за что я получил жёлтую карточку во время игры. Я разговаривал с резервным арбитром, спрашивал, почему нам дают карточки, а сопернику нет. Мне интересно, что напишет Турбин в своём рапорте.
Какое отношение к показанным карточкам имеет вопрос "А чего вы лыбитесь?"
Валерий Георгиевич вроде давно уже на этой кухне....неужели не понятно....ни вопросами ни разговорами "свистунов-полиграфщиков" не изменить...
Можно подумать на вопрос про карточки Турбин скажет "Извините,товарищ Карпин,сейчас я и сопернику карточку покажу, а хотите две."...
Какое отношение к показанным карточкам имеет вопрос "А чего вы лыбитесь?"
Валерий Георгиевич вроде давно уже на этой кухне....неужели не понятно....ни вопросами ни разговорами "свистунов-полиграфщиков" не изменить...
Можно подумать на вопрос про карточки Турбин скажет "Извините,товарищ Карпин,сейчас я и сопернику карточку покажу, а хотите две."...
Валера прав, ведь ни первой ни второй карточки Норману не было
Валера прав, ведь ни первой ни второй карточки Норману не было