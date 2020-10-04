Чемпионской интриге в РПЛ быть. Повлияют нагрузки «Зенита», еврокубки и трансферы

1601816680

сегодня, 16:04

«Спартак» показал характер, рискуя проиграть. «Соккер.ру» допускает – примеру Тедеско и «Динамо» последуют остальные.

Усталость навредит «Зениту»?

Обязательно, ведь сезон необычный. Аршавин указал персонально на усталость Дзюбы, но Артем не хотел уходить на замену в центральном матче тура. Играет за счет моральных качеств, отдал голевую передачу. И против «Уфы» капитан выложился. Основные футболисты «Зенита» требуют статус незаменимых. Ерохин, Круговой или Мостовой не всегда будут готовы провести свои матчи на одном уровне. Травмы повлияют чуть позже, но уже нет Дриусси, а Себастьян умел огорчить «Спартак», его тоже не хватило вчера. «Зенит» не мог взять паузу между чемпионатами, поэтому по инерции ведут игру, будучи самыми солидными в лиге – по футболу никому давно не уступали. Но очки теряют, проседая во вторых таймах. Сил не хватает, второй тайм против «Спартака» это показал. Все точные удары по воротам Максименко пришлись на первые две трети игры. Четыре из шести голов пропустили после перерыва. И давят отрезками, самые опасные моменты против «Спартака» прошли серией в первом тайме, но дальше были затяжные периоды затишья и игра без мяча. С «Динамо» фавориту разрешили собирать пасы, но результат помните – поражение. Против «Зенита» начинают работать разные подходы.

Конкурентов проще усилить?

Если Газизов еще раз повторит фразу «трансферы любят тишину», то фанаты «Спартака» нарекут его Кикнадзе. Трансферы любят своевременность, а Тедеско треть чемпионата прошел с Зобниным справа в защите. Но 1-2 новичка сразу изменят «красно-белых» к лучшему, есть потребность. «Ростову» нужна замена Шомуродову, «Динамо» — свой Влашич к правильному новому тренеру, ЦСКА – опорник, а «Локомотиву» не помешает форвард, но и Кузяев в свете травмы Баринова может усилить вице-чемпиона. Все эти точечные сделки могут принести большую пользу. А «Зенит» сделать намного круче сложнее. Вендел может упростить жизнь Барриосу и Семаку, если окажется вторым Витселем, но с большим атакующим потенциалом. Но на этом все. Больше некого подписывать – легионеров нельзя, а травма Ловрена или Ракицкого сразу открывает дыру в центре обороны, куда могут взять только человека, что впишется в лимит.

Еврокубки повлияют еще сильнее?

Четырем клубам придется летать за рубеж, а соперник «Локомотива» по первому туру ЛЧ сегодня ушел на карантин – у «Зальцбурга» три случая заражения. И «Ротор» показал, как форс-мажор может порезать очки в таблице. ЦСКА , «Краснодару», «Локомотиву» и «Зениту», учитывая дополнительные риски для здоровья, непростой жребий и амбиции выйти в весеннюю часть еврокубков, будет намного сложнее, чем остальным. «Динамо», «Ростову», «Рубину» и «Спартаку», следовательно, чуть проще. Кубок России их не выжмет до последней капли. Причем этот фактор особенный. В этом сезоне еврокубки будут играть блоками каждую неделю без традиционной уже паузы. Сможет ли «Зенит» не потерять очки, сыграв 10 сложных матчей за 6 недель? У ЦСКА , «Краснодара» и «Локомотива» похожий график – тоже будут терять очки в РПЛ .

Атака вершины будет коллективной?

Если «Зенит» не дрогнет – а он самый сильный, это очевидно, годами во всех прогнозах на первом месте, то не будет никакой борьбы за чемпионство. Но растет число тех, кому важно не промахнуться в матчах против Семака. В 6 матчах из 10 петербуржцы допустили осечки, пускай проиграли лишь раз и могли выигрывать чаще, реализуй моменты. Очки у фаворита отобрали «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Урал». Что мешает им же, ЦСКА или «Рубину» в будущем? «Ахмат» тоже умеет заставить «Зенит» нервничать. Неудобных соперников достаточно, а перевес по игре не гарантирует Семаку легкие победы. Даже если выдают мощные первые таймы, как вчера. «Зениту» трижды не хватило перевеса в один мяч, а один раз увидели два ноля на табло. Теряют очки в полтора раза чаще, чем в прошлом сезоне.

Скажется развитие преследователей?

У «Зенита» успешная защита. Но оборона, тем не менее, допустила три сочных момента «Спартака» после перерыва. А пропустили лишь раз – фактор удачи нельзя отбрасывать. В атаке Дзюба, Азмун и Малком – звезды РПЛ , индивидуально невероятно продуктивные и сильные. Чуть позже вернется Дриусси. Но на борту и Семак, который недоволен иногда качеством футбола, иногда – результатом. Представить себе стабильность «Зенита» просто – она перед глазами, а вот значительный рывок уже сложнее. Тогда как конкуренты будут прибавлять. Посмотрите на «Сочи». Эта команда и раньше была неприятным соперником, а сейчас еще опаснее, Федотов – толковый тренер. «Ростову», «Динамо» или «Краснодару» ничто не мешает прибавить в этом сезоне, пускай первым будет сложнее, ведь у них скамейка короче, а у последних нагрузки Лиги чемпионов. Но есть также ЦСКА и «Спартак». Первый потратил много денег сейчас, вторые – прошлым летом. Сформировали запрос на прогресс, который вполне могут реализовать.

Ставка на интригу ошибочная?

В Италии десятый сезон подряд ждут, что «Ювентус» дрогнет, а он провел прошлый чемпионат в Серии А плохо, но пандемия навредила конкурентам сильнее – король остался на троне. Может, так и в РПЛ случится? Даже если «Спартак» и остальные прибавят по сравнению с самим собой, «Зенит» сохранит первое место? Возможно, но борьба теперь будет намного интереснее для зрителей. Ничья в центральном матче тура оказалась полезной – не согласимся с легендарным Гавриловым, что цитировал Карпина про «игра была равна…» Нормальный был футбол, не нужно бурчать. И в этот раз не только «Локомотив» из лидеров может отобрать очки у Семака. Важно понимать, что это не разговор строго о «Спартаке», поскольку клубов с амбициями больше одного. «Зенит» оттесняет всех конкурентов из последних сил, но ему нужен успех в Лиге чемпионов, где «Боруссия» Д, «Лацио» и «Брюгге» жаждут крови льва. И, если они в форме, то все являются смелыми командами. Точно не слабее, чем «Спартак».