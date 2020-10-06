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Кузяев: «Очень рад, что вновь присоединился к „Зениту“»

06 октября 2020, 22:27

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от возвращения в «Зенит».

Эмоции самые положительные. Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Ближайшие — это Лига чемпионов и борьба за золото чемпионата России. Очень важно, чтобы «Зенит» ещё раз защитил титул. Лично я готов, как и прежде, всего себя отдавать на поле, буду стараться приносить пользу клубу и радовать болельщиков.

Эта был непростой период, не понимал, где буду играть. Хочу сказать, что меня в это время поддерживали семья, родные, друзья. Для меня это было самым важным. Очень благодарен клубу «Зенит», тренерскому штабу команды за поддержку и возможность вновь присоединиться к «Зениту» для достижения новых вершин.

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xajaks
xajaks
13 октября в 10:18
Больше всех поддерживал папочка)
mars6791
mars6791
07 октября в 10:57
Тьфу, какая то заготовка, трафарет , признательной речи для руки кормящей. Выбрал бабки, вместо футбола.
galem72
galem72
07 октября в 10:42
"...благодарен клубу енит ... за поддержку и возможность вновь присоединиться ениту для достижения новых вершин..."

Именно поэтому кузяев и не продлевал с невой контракт, чтобы потом вновь туда вернуться и поблагодарить за это. ))
Евгений Сербин
Евгений Сербин
07 октября в 07:05
Рад, челик. Ни на какие европы родную зенитушку не променяет, Ван лайф, ван лов, Ван тим.
112910415
112910415
07 октября в 05:11
первоначальный черновик речи ( "я крайне разочарован : были хорошие варианты, но не срослось " ) пришлось порвать !
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
07 октября в 02:02
А почему он не расскажет про период после окончания предыдущего контракта и до заключения этого???Что за выкрутасы Далера и его папочки???
Давайте думать
Давайте думать
07 октября в 01:22
Ну ты и клоун, с папой вместе!!! Да кому он сдался? Все , он не тот, что раньше! Через год полетит по арендам. Европа млять, аха))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 октября в 23:14
Можно подумать, что его кто то выгонял из Зенита. Попробовал и понял, что деньги везде зарабатывать надо , а в Зените можно просто получать. И решил не рисковать. Евро в кармане дороже журавля в Европе. На авторство изречения не претендую, дарю желающим.
RomzesRZN
RomzesRZN
06 октября в 23:13
    Заполярный
    Заполярный ответ praporchik zadov (раскрыть)
    06 октября в 23:07
    Наверняк не короче
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    06 октября в 22:50
    Наперегонки с папаней здравницы Зениту запели!))))
    Faustello
    Faustello
    06 октября в 22:50
    Так капризные домашние чада в детстве из дома уходят. Садятся у подъезда соседнего на лавочке и сидят ждут когда их найдут и домой приведут)))
    LOpp
    LOpp
    06 октября в 22:49, ред.
    Быстро же Кузяев из Европы вернулся
    drug01
    drug01
    06 октября в 22:49
    Надо доказывать теперь игрой
    12й игрок
    12й игрок
    06 октября в 22:47
    Не надо было и уходить, выиграл бы и супер кубок
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    06 октября в 22:43
    Лизнул короче...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    06 октября в 22:40
    Это радость со слезами на глазах ???
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    06 октября в 22:29
    Время красочных признаний в преданности зениту
    Q-J-G
    Q-J-G
    06 октября в 22:27
    это только радует.
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