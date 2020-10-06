Самедов: «У Зе Луиша может получиться очень сильная связка со Смоловым»

Бывший футболист сборной России прокомментировал переход бывшего форварда «Спартака» в «Локомотив». «Железнодорожники» приобрели футболиста у «Порту».

Зе Луиш — отличное приобретения для «Локомотива», я желаю ему удачи. Не удивлен, что он оказался в «Локомотиве».

Не упустил ли его «Спартак»? У красно-белых есть форварды, поэтому зачем об этом уже говорить? Он ушел из «Спартака», его продали, теперь он решил вернуться. Мотив — это клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас у «Спартака» нет проблем с нападающими. Да, был человек в «Спартаке», теперь будет играть в «Локомотиве».

У него в «Локомотиве» может быть отличный тандем с Федором Смоловым, они могут играть вдвоем и дополнять друг друга. Мне кажется, это может быть очень сильная связка.