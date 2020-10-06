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Самедов: «У Зе Луиша может получиться очень сильная связка со Смоловым»

06 октября 2020, 19:14

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал переход бывшего форварда «Спартака» Зе Луиша в «Локомотив». «Железнодорожники» приобрели футболиста у «Порту».

Зе Луиш — отличное приобретения для «Локомотива», я желаю ему удачи. Не удивлен, что он оказался в «Локомотиве».

Не упустил ли его «Спартак»? У красно-белых есть форварды, поэтому зачем об этом уже говорить? Он ушел из «Спартака», его продали, теперь он решил вернуться. Мотив — это клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас у «Спартака» нет проблем с нападающими. Да, был человек в «Спартаке», теперь будет играть в «Локомотиве».

У него в «Локомотиве» может быть отличный тандем с Федором Смоловым, они могут играть вдвоем и дополнять друг друга. Мне кажется, это может быть очень сильная связка.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 20:58
Такая же сильная связка как Смолов - Дзюба, Смолов - Кокорин, Смолов - Аспас, т е. никакая.
Gahi
Gahi
06 октября в 20:51
Для Локомотива контракт с За Луиша это хороший вариант, в преддверии игры в Лиги Чемпионов да и самого чемпионата России. Да это усиление линии атаки, но по мимо связки со Смоловым в нападение, может по новому раскрыться и связка Зе Луиш и Эдер, или Зе Луиш и Франсуа Камано. Сочетание игроков атаки получается интересным у Локомотива, какую связку выбрать на игру, это будет решать тренер, главное чтобы для команды стало результативной игрой данных футболистов. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 19:15
Сильная связка, как у Дзюба с Азмуном.
shlomo
shlomo
06 октября в 19:15
Посмотрим, загадывать не будем
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