Отец Кузяева: «Все знали, что для Далера главным вариантом будет „Зенит“»

, отец полузащитника «Зенита» , прокомментировал возвращение игрока в петербургский клуб.

Появилась успокоенность. Были тяжёлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всё.

Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит».