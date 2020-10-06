Отец Кузяева: «Все знали, что для Далера главным вариантом будет „Зенит“»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал возвращение игрока в петербургский клуб.
Появилась успокоенность. Были тяжёлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всё.
Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит».
А в Европе и подавно, там вообще копейки предлагали.
Отец такой отец... сейчас то сказки рассказывает)
А в Европе и подавно, там вообще копейки предлагали.
Отец такой отец... сейчас то сказки рассказывает)
А потом приходится переобуваться на бегу, типа, в душЕ всегда с Зенитом был.
Так, 3 месяца повыёЖивался. Но ведь обратно вернулся...
Интересно, какую ему зряплату положили, больше чем в Глазго? На месте руководства я бы положил меньше. Свой же воспитанник, преданный команде игрок.
Неприятный осадочек остался, хотя игрок то толковый...
А потом приходится переобуваться на бегу, типа, в душЕ всегда с Зенитом был.
Так, 3 месяца повыёЖивался. Но ведь обратно вернулся...
Интересно, какую ему зряплату положили, больше чем в Глазго? На месте руководства я бы положил меньше. Свой же воспитанник, преданный команде игрок.
Неприятный осадочек остался, хотя игрок то толковый...
Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев "Удивлён, что Кузяев выбрал "Зенит". Крайне удивился. И остался разочарован.
Папа игрока уверял меня, что такое невозможно. Ни при каких обстоятельствах не будет нового соглашения с "Зенитом". Хотя я рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга.
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Всё вышло по-другому. От отца Кузяева звучало личное неприятие "Зенита""
----------++++++-----------++++++++-------
Похоже папа не отвечает за свои слова....🤗
Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев "Удивлён, что Кузяев выбрал "Зенит". Крайне удивился. И остался разочарован.
Папа игрока уверял меня, что такое невозможно. Ни при каких обстоятельствах не будет нового соглашения с "Зенитом". Хотя я рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга.
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Всё вышло по-другому. От отца Кузяева звучало личное неприятие "Зенита""
----------++++++-----------++++++++-------
Похоже папа не отвечает за свои слова....🤗
Вообще то начал он заниматься в Оренбурге , а потом в Смене питерской , но почему то он не нужен был Зениту и подписал с Тереком контракт!А уж в 17-м году его пригласили в Питер и сборную! В упор не видно где его Зенит воспитал)))
Вообще то начал он заниматься в Оренбурге , а потом в Смене питерской , но почему то он не нужен был Зениту и подписал с Тереком контракт!А уж в 17-м году его пригласили в Питер и сборную! В упор не видно где его Зенит воспитал)))
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент
успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да блин!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть,
а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили н**уй.. З***ал всех!
- Да ты че не знаешь? Петрович умер...
- Да ты че!!!! Как?...
- Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
- Че, сгорел, что ли?!!!!!
- Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
- Че разбился что ли?!!!!!!!
- Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент
успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
- Че все-таки сгорел?!!!!!!!!
- Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
- Да блин!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
- Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть,
а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
- ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
- Да... Пристрелили н**уй.. З***ал всех!
короче, наступил дедлайн, и карета превратилась в тыкву
короче, наступил дедлайн, и карета превратилась в тыкву