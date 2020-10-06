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Отец Кузяева: «Все знали, что для Далера главным вариантом будет „Зенит“»

06 октября 2020, 19:51

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал возвращение игрока в петербургский клуб.

Появилась успокоенность. Были тяжёлые три месяца. Пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всё.

Сейчас Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России. С «Локомотивом» были переговоры, они были заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит».

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Все комментарии
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
06 октября в 23:13
Набрался в Европе опыта и вернулся в Зенит! Ох уж эти татары!)))
galem72
galem72
06 октября в 21:56
Когда в Европе ты "неуловимый Джо" или н***й никому не нужен, то получается вот такое убогое возвращение. ))
lobsterdam
lobsterdam
06 октября в 21:55
папА хотел в Париж, но фокус не удался....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
06 октября в 21:37
Не думаю,что этот трансфер пойдет на пользу как Зениту,так и Кузяеву.Запятная Далер свою репутацию,теперь,что в раздевалке,что с трибун,на него будут смотреть косо.В такой атмосфере он не сможет заиграть на лучшем своем уровне.Но с другой стороны,бабло он свою будет получать,к чему в общем-то и стремился...
311
311
06 октября в 21:29, ред.
Пока ПСЖ и Мансити колебались в раздумьях, Зенит подсуетился и увёл игрока!)
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 21:02
Кто больше дал, тот и получил.
cska1948
cska1948
06 октября в 21:02
Если бы для Далера Зенит был главным вариантом, то он бы и не дёргался никуда! А по факту получается, что главным были деньги! Но поняв, что никто больше Зенита не предложит отец, вдруг, вспомнил, что Далер воспитанник Зенита.
pomor45
pomor45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 октября в 20:52
Всё помнит, но морду валенком сделал и глазки невинные состроил.
Kosmos58
Kosmos58
06 октября в 20:50
Вот и хорошо!.
pomor45
pomor45
06 октября в 20:49
Бессовестный шельма этот папаша. Чуть парня в угол не загнал. Хорошо хоть родной клуб проявил незаурядное терпение и не бросил игрока, сбитого с толку собственным отцом.
порт
порт
06 октября в 20:49
А квартал без работы был для осознания для любви к Зениту? Или ты папаня что то не договариваешь?
cska1948
cska1948
06 октября в 20:47
Старший Кузяев преподал мастер -класс по выкручиванию рук Зениту перед подписанием нового контракта.
Legend 6
Legend 6
06 октября в 20:37
    Scorp689
    Scorp689
    06 октября в 20:34
    Кузяев хотел перейти в европейский клуб....
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    06 октября в 20:26
    Конечно больше чем в Глазго! В разы))
    makkie
    makkie
    06 октября в 20:26
    Короче, никто кроме Зенита в России не дал больше денег.
    А в Европе и подавно, там вообще копейки предлагали.
    Отец такой отец... сейчас то сказки рассказывает)
    Scorp689
    Scorp689
    06 октября в 20:23
    Для Далера главным вариантом будут бабки.... Полируй задницу, очередной бедолага...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 октября в 20:23
    Вот так гнёшь -гнёшь пальцы, туда не пойду, там мало платят, там условия не те...
    А потом приходится переобуваться на бегу, типа, в душЕ всегда с Зенитом был.
    Так, 3 месяца повыёЖивался. Но ведь обратно вернулся...
    Интересно, какую ему зряплату положили, больше чем в Глазго? На месте руководства я бы положил меньше. Свой же воспитанник, преданный команде игрок.
    Неприятный осадочек остался, хотя игрок то толковый...
    oFANATo
    oFANATo
    06 октября в 20:18, ред.
    Васильев: "Отец Кузяева говорил мне, что новый контракт с "Зенитом" невозможен"

    Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев "Удивлён, что Кузяев выбрал "Зенит". Крайне удивился. И остался разочарован.

    Папа игрока уверял меня, что такое невозможно. Ни при каких обстоятельствах не будет нового соглашения с "Зенитом". Хотя я рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга.

    Кузяев хочет перейти в европейский клуб

    Всё вышло по-другому. От отца Кузяева звучало личное неприятие "Зенита""
    ----------++++++-----------++++++++-------
    Похоже папа не отвечает за свои слова....🤗
    STVA 1
    STVA 1
    06 октября в 20:14
    Знатно вылизывает папа)Улыбает фраза Далер вернулся в клуб, который его воспитал, где он стал игроком сборной России.
    Вообще то начал он заниматься в Оренбурге , а потом в Смене питерской , но почему то он не нужен был Зениту и подписал с Тереком контракт!А уж в 17-м году его пригласили в Питер и сборную! В упор не видно где его Зенит воспитал)))
    Террпсихора
    Террпсихора
    06 октября в 20:07
    напоминает анекдот: Ты че такой мрачный?
    - Да ты че не знаешь? Петрович умер...
    - Да ты че!!!! Как?...
    - Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил..
    - Че, сгорел, что ли?!!!!!
    - Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
    - Че разбился что ли?!!!!!!!
    - Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент
    успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел....
    - Че все-таки сгорел?!!!!!!!!
    - Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул.....
    - Да блин!!!! Че разбился все таки что ли?!!!!!!!
    - Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть,
    а там камаз тентованный шел.. он отскочил от него и обратно в окно...
    - ДА ЕПТ!!! КАК ПОГИБ ТО!!!
    - Да... Пристрелили н**уй.. З***ал всех!
    VAN ARM
    VAN ARM
    06 октября в 20:05
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      06 октября в 20:04
      Похоже, папа уже не помнит , что еще недавно говорил .....или делает вид , что не помнит.
      112910415
      112910415
      06 октября в 19:59
      то есть, Европа, о которой грезил ...
      короче, наступил дедлайн, и карета превратилась в тыкву
      starche
      starche ответ ermak6848 (раскрыть)
      06 октября в 19:59
      А сколько бабла у кучи московских команд!?
      sv_1969
      sv_1969
      06 октября в 19:58
      Странно!По ходу папа переобулся после того как Далер со своими запросами оказался никому не нужен в Европе)
      ermak6848
      ermak6848
      06 октября в 19:57
        Faustello
        Faustello
        06 октября в 19:56
        Так чисто для инфы, папка Казявкина во все богатые клубы РПЛ заглянул (реальный инсайд из Краснодара) и в Крас тоже, при этом был на контакте постоянно заваливал статкой своего чадо, был крайне непоследовательным и выдвигал каждый день новые условия и суммы которые походу с потолка брал, при этом заявлял что вот вот вот в Европу уезжают и как грится только вам и только по большой любви даём час на раздумье,))) И так вроде во всех клубах где есть деньги гастрольнул)))
        Q-J-G
        Q-J-G
        06 октября в 19:52
        Возможно это и так...
        Faustello
        Faustello
        06 октября в 19:52
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