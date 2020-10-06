Ионов: «Беречь силы в матчах за сборную России я не собираюсь»

Нападающий «Ростова» и сборной России поделился мнением об атмосфере в национальной команде.

Атмосфера в сборной всегда хорошая. Я всегда рад сюда приезжать, поэтому с этим проблем нет. Было несколько восстановительных занятий после матчей, будут теоретические занятия, где более подробно разберём соперников и подготовимся к встречам.

Матч с Венгрией? Когда счёт стал 3:0, может быть, расслабились и устали, и всё это повлияло — пропустили два гола. Думаю, что сделаем из этого выводы. Это для нас звонок, чтобы не доводить до такой ситуации и до конца доигрывать матчи. Думаю, нас ждёт хорошая ответная встреча в Москве.

Распределять силы я не собираюсь. Есть матчи, где надо выйти и добиться положительного результата. Беречь себя не собираюсь. Есть матч, я к нему готовлюсь, уже от следующей встречи будем отталкиваться.