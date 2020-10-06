ГлавнаяНовости

Ионов: «Беречь силы в матчах за сборную России я не собираюсь»

06 октября 2020, 21:13

Нападающий «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поделился мнением об атмосфере в национальной команде.

Атмосфера в сборной всегда хорошая. Я всегда рад сюда приезжать, поэтому с этим проблем нет. Было несколько восстановительных занятий после матчей, будут теоретические занятия, где более подробно разберём соперников и подготовимся к встречам.

Матч с Венгрией? Когда счёт стал 3:0, может быть, расслабились и устали, и всё это повлияло — пропустили два гола. Думаю, что сделаем из этого выводы. Это для нас звонок, чтобы не доводить до такой ситуации и до конца доигрывать матчи. Думаю, нас ждёт хорошая ответная встреча в Москве.

Распределять силы я не собираюсь. Есть матчи, где надо выйти и добиться положительного результата. Беречь себя не собираюсь. Есть матч, я к нему готовлюсь, уже от следующей встречи будем отталкиваться.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии4
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
07 октября в 10:23
"...есть матчи, где надо выйти и добиться положительного результата..."

Прям решала! ))
Caniggia
Caniggia
07 октября в 04:15
Что вообще очень посредственный, возрастной и просто средний игрочишка, делает в сборной?
RamonCSKA
RamonCSKA
06 октября в 22:32
а куда беречь??? на матче с маккаби уже приберег силы
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 22:26
Меньше слов, больше дела.
Faustello
Faustello
06 октября в 21:51
Леха, ты все же аккуратнее, кальян не сломай!
311
311
06 октября в 21:38
Печень береги лучше!)
cska vperiod
cska vperiod
06 октября в 21:30
Проверим на деле тут чуток ждать осталось.
cska1948
cska1948
06 октября в 21:17
А что, есть и такие, которые едут в сборную чтобы пофилонить?
David Young
David Young
06 октября в 21:15
За сборную надо играть с полной самоотдачей.
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 21:14, ред.
с трудом верится в это)) да и шанса у тебя не будет))
beefs
beefs
06 октября в 21:14
скоро увидим чего вы стоите...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100