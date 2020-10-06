Экс-президент «Локомотива»: «Зе Луиш для России — сбитый лётчик»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе в московский клуб нападающего из «Порту».

Я не в восторге от подписания Зе Луиша, он для России — сбитый лётчик. Во-первых, в нашей стране его знают. Во-вторых, в последнее время он мало играл, и у него было много травм. Поэтому я не думаю, что он поможет «Локомотиву» в сложившейся ситуации.

И потом Зе Луиш — очень зависимый футболист, которого нужно снабжать мячами. А в «Локомотиве», к сожалению, осталось мало людей — за исключением Антона Миранчука и Владислава Игнатьева, — способных это делать. Поэтому мне кажется, что это не самый лучший трансфер. Считаю, что Зе Луиш и Эдер — это примерно одно и то же.