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Экс-президент «Локомотива»: «Зе Луиш для России — сбитый лётчик»

06 октября 2020, 20:47

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе в московский клуб нападающего Зе Луиша из «Порту».

Я не в восторге от подписания Зе Луиша, он для России — сбитый лётчик. Во-первых, в нашей стране его знают. Во-вторых, в последнее время он мало играл, и у него было много травм. Поэтому я не думаю, что он поможет «Локомотиву» в сложившейся ситуации.

И потом Зе Луиш — очень зависимый футболист, которого нужно снабжать мячами. А в «Локомотиве», к сожалению, осталось мало людей — за исключением Антона Миранчука и Владислава Игнатьева, — способных это делать. Поэтому мне кажется, что это не самый лучший трансфер. Считаю, что Зе Луиш и Эдер — это примерно одно и то же.

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112910415
112910415
07 октября в 05:13
посмотрим
сбитые лётчики тоже ведь летают !
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Beekeeper (раскрыть)
06 октября в 22:46
Не стоит Николу переоценивать,да он звезда по меркам РПЛ,но по меркам Европы средний игрок.Если бы он легко это делал,то давно бы уже не в ЦСКА играл....
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
06 октября в 22:35
А что скажет Байкал?!)
Beekeeper
Beekeeper ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
06 октября в 22:26
Влашич, легко :)
oFANATo
oFANATo
06 октября в 22:25
Он и в спартаке часто фелонил на больничном...
DEIVID 2
DEIVID 2
06 октября в 21:46
Хорошо, пусть не сбитый Эдер играет.
ABir
ABir
06 октября в 21:45
Каникулы Бонифаци
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 21:42
...а Наумов-снятый с должности командир авиадивизии!!!
beefs
beefs
06 октября в 21:32
зря потраченные деньги...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
06 октября в 21:25
По поводу того,что он зависимый,зависимый в чем???Да,он не может взять мяч и с середины поля обыграть троих и пробить в девятку.А кто в России так может???Ну наверное Азмун,а кто ещё?
mortid
mortid
06 октября в 21:13
Достаточно и одного нормального снабженца чтобы Зе наказывал всех, жестоко наказывал.
Сп62
Сп62
06 октября в 21:05
Всё зааисит от цены. Можно и Неймара купить, но, где деньги, Зин?
Зидан 1972
Зидан 1972
06 октября в 21:02
Не сказал бы..29
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 20:57
не стоит завидовать))) его опыт может пригодится))
Остапчук 67
Остапчук 67
06 октября в 20:57
Ты такой же
shlomo
shlomo
06 октября в 20:49
А если взлетит...то ...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 20:49
Скоро всё увидим...
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