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Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Манджукича в «Локомотив»

06 октября 2020, 20:33

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему московский клуб отказался от трансфера экс-нападающего «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукича.

Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего кроме улыбки вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.

Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать.

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Все комментарии
Насмешник
Насмешник
08 октября в 16:19
Это Марио решил не рисковать.
galem72
galem72
07 октября в 10:15
Этому журналюге лучше бы не отвлекаться на всякие объяснения, а дальше клепать свои мультики про "реальность и пародию". Ведь есть ещё один миранчук. ))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 октября в 07:23, ред.
Васёк как рыба: вроде рот открывает, а что говорит - не слышно и непонятно.
Вася, у...бывай уже из клуба!!!
Бот зануда
Бот зануда
07 октября в 06:22


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112910415
112910415
07 октября в 04:58
мы оценили !
великий менеджер был в шаге от великого успеха
ibica
ibica
07 октября в 02:33
Столько текста и одна вода! Да Манджукич сам отказался!
(Интересно этим комментом вызову улыбку или смех?🤔)
valt134
valt134
06 октября в 23:31
Изначально выглядело «уткой». Побольше Дела, поменьше Понтов.
zsb1961
zsb1961
06 октября в 23:13
Вася - сказочник!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 22:24, ред.
lobsterdam
lobsterdam
06 октября в 21:52
пора бы научиться выражать свои мысли...
Союзник противников
Союзник противников ответ ermak6848 (раскрыть)
06 октября в 21:41
Только без буквы "р"...
ermak6848
ermak6848
06 октября в 21:21
мудрила этот Вася...
Zenit_84
Zenit_84
06 октября в 21:20
Так ли было на самом деле?
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 21:13
По -французски это называется :"Остроумие на лестнице".
pomor45
pomor45 ответ VAN ARM (раскрыть)
06 октября в 21:00
В шоу Петросяна.
pomor45
pomor45
06 октября в 20:57, ред.
Пункт отката Кикнадзе не прошёл. Васька слушал, а на еду не дали.
VAN ARM
VAN ARM
06 октября в 20:55
тебе в паре с уткиным выступать шут )))))))))))))
Kosmos58
Kosmos58
06 октября в 20:53
Каканадзе? Не, не знаю ...
Loko57
Loko57
06 октября в 20:52
Зачем открывать рот если говоришь, как всегда, ни о чем. Зато не забыл себя вознести до небес, а остальных "диванных экспертов" опять пытается втоптать в грязь. И удивляется почему его не любят!
Legend 6
Legend 6
06 октября в 20:49
Кикнадзе еще бы вспомнил как они чут. Неймара не подписали.
STVA 1
STVA 1
06 октября в 20:47
"Просто Манджукич оказался слишком молод для Локо!К его трансферу мы вернемся лет эдак через пять!"- сказал УВася))
Василий 50
Василий 50
06 октября в 20:46
Проехали уже!
vm777
vm777
06 октября в 20:43
Манджукич и Зе Луиш это та самая обещанная молодежь Кикнадзе?))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 октября в 20:40
Кому это нужно?
RamonCSKA
RamonCSKA
06 октября в 20:40
интересно как он собирался строить бизнес на продаже манджукича))))
а также зе луиша))))
particular
particular
06 октября в 20:39
Улыбайся, Вася и смейся - так проще воспринимать упущенное и скрывать нелицеприятное...
Faustello
Faustello
06 октября в 20:39
Там был пункт - Кикнадза уходи!)))
drug01
drug01
06 октября в 20:38
Меньше слов больше дела
Killofwrath
Killofwrath
06 октября в 20:35
Ага, одни какие-то абстрактные слова, ничего не объяснил)
Грузин как обычно
shlomo
shlomo
06 октября в 20:34
Поздно пить баржоми....уже пролетели...
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