Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Манджукича в «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему московский клуб отказался от трансфера экс-нападающего «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукича.
Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего кроме улыбки вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.
Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать.
Вася, у...бывай уже из клуба!!!
Вася, у...бывай уже из клуба!!!
Рейтинг самых полезных игроков в конкурсе fantasy можно посмотреть тут.
Рейтинг самых полезных игроков в конкурсе fantasy можно посмотреть тут.
великий менеджер был в шаге от великого успеха
великий менеджер был в шаге от великого успеха
(Интересно этим комментом вызову улыбку или смех?🤔)
(Интересно этим комментом вызову улыбку или смех?🤔)
а также зе луиша))))
а также зе луиша))))
Грузин как обычно
Грузин как обычно