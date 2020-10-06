Рибалта: «Вендел — очень подходящий футболист для полузащиты „Зенита“»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал подписание в клуб полузащитника «Спортинга» Вендела.

Вендел – очень динамичный игрок с большим будущим, также с отличными техническими качествами. Очень работоспособный, может играть на разных позициях в центре поля. Но в идеале это «восьмерка». Или как называют игроков этого амплуа – бокс-ту-бокс. Считаю, это очень подходящий футболист для нашей полузащиты.

Переговоры со «Спортингом» шли хорошо, как обычно, сложностей никаких не возникало.

Повлияло ли на трансфер наличие в составе ровесника и соотечественника Вендела – Малкома? Нет. Но, конечно, для нас важно приобретать молодых игроков с таким уровнем и потенциалом, чтобы клуб мог воспользоваться этим в будущем.