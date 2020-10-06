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Рибалта: «Вендел — очень подходящий футболист для полузащиты „Зенита“»

06 октября 2020, 20:21

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал подписание в клуб полузащитника «Спортинга» Вендела.

Вендел – очень динамичный игрок с большим будущим, также с отличными техническими качествами. Очень работоспособный, может играть на разных позициях в центре поля. Но в идеале это «восьмерка». Или как называют игроков этого амплуа – бокс-ту-бокс. Считаю, это очень подходящий футболист для нашей полузащиты.

Переговоры со «Спортингом» шли хорошо, как обычно, сложностей никаких не возникало.

Повлияло ли на трансфер наличие в составе ровесника и соотечественника Вендела – Малкома? Нет. Но, конечно, для нас важно приобретать молодых игроков с таким уровнем и потенциалом, чтобы клуб мог воспользоваться этим в будущем.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 октября в 20:52
ЛЧ покажет
Kosmos58
Kosmos58
06 октября в 20:51
Но 5 (пять!) лет!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 октября в 20:42
Подходящий, не подходящий решать Дзю). Чё он там Богданычу сказал во время матча?) Типа: Только замени меня! *ука!?😆
порт
порт
06 октября в 20:25
Ну на, ещё бы спорт. дир. клуба сказал по другому, работал бы в химках.
starche
starche
06 октября в 20:24
Хорошее и нужное приобретение. Неплохо бы укрепить и защиту.
drug01
drug01
06 октября в 20:24
Надо брать скорей
STVA 1
STVA 1
06 октября в 20:23
Время покажет)
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