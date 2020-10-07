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Торрейра: «Надеюсь, что многому научусь под руководством Симеоне»

07 октября 2020, 00:39

Полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра, перешедший в мадридский клуб из «Арсенала» на правах аренды, поделился первыми впечатлениями после трансфера.

Это настоящая привилегия и огромное удовлетворение — стать частью этой прекрасной семьи и носить футболку этого клуба. Надеюсь показать свою трудоспособность и приверженность коллективу.

Симеоне — это тренер, который добился больших успехов с «Атлетико», у него впечатляющий послужной список. Я буду рад быть в его распоряжении. И надеюсь, что многому научусь под его руководством.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
08 октября в 14:31
Давай Лукас,возвращайся через год в пару к Парти!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
07 октября в 01:46
Первый год в Арсенале показал себя очень хорошо,потом как-то стал тухнуть все больше и больше.Смена обстановки ему очень кстати,но сомневаюсь,что будет играть в основе у Симеоне.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 00:45
Будем надеяться , что у парня все получится.
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 00:43
Это факт, Симеоне научит многому!
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