Торрейра: «Надеюсь, что многому научусь под руководством Симеоне»

Полузащитник «Атлетико» , перешедший в мадридский клуб из «Арсенала» на правах аренды, поделился первыми впечатлениями после трансфера.

Это настоящая привилегия и огромное удовлетворение — стать частью этой прекрасной семьи и носить футболку этого клуба. Надеюсь показать свою трудоспособность и приверженность коллективу.

Симеоне — это тренер, который добился больших успехов с «Атлетико», у него впечатляющий послужной список. Я буду рад быть в его распоряжении. И надеюсь, что многому научусь под его руководством.