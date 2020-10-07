ГлавнаяНовости

Пеццелья: «Я никогда не просил руководство „Фиорентины“ о трансфере»

07 октября 2020, 00:24

Защитник «Фиорентины» Херман Пеццелья заявил, что не собирался в прошедшее трансферное окно покидать флорентийский клуб.

В последнее время обо мне много говорят, и все это ложь. Было бессмысленно отрицать каждый слух, но я думаю, что теперь пришло время положить конец многим сплетням. Я никогда не просил руководство о трансфере.

Любой, кто сомневается в моей приверженности из-за моего отсутствия в последних матчах, вообще не знает меня и не знает о травме, которая помешала мне сыграть в первых трех матчах сезона и отправиться в расположение сборной.

Мой ум сосредоточен на том, чтобы надеть футболку сборной как можно скорее.

Ранее появлялась информация, что «Фиорентина» готовит для Пеццельи новый контракт.

Все новости
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии5
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии2
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Фонсека: «Я по-прежнему убеждён, что смогу завоевать трофеи с „Ромой“»
Вчера, 09:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
07 октября в 03:36
Нравится ему во Флоренции.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 октября в 01:53
Фиалкам жизненно необходимо как можно быстрее вернуть Хермана в строй.
drug01
drug01
07 октября в 00:26
Время покажет что будет дальше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100