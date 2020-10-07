Пеццелья: «Я никогда не просил руководство „Фиорентины“ о трансфере»

Защитник «Фиорентины» заявил, что не собирался в прошедшее трансферное окно покидать флорентийский клуб.

В последнее время обо мне много говорят, и все это ложь. Было бессмысленно отрицать каждый слух, но я думаю, что теперь пришло время положить конец многим сплетням. Я никогда не просил руководство о трансфере.

Любой, кто сомневается в моей приверженности из-за моего отсутствия в последних матчах, вообще не знает меня и не знает о травме, которая помешала мне сыграть в первых трех матчах сезона и отправиться в расположение сборной.

Мой ум сосредоточен на том, чтобы надеть футболку сборной как можно скорее.