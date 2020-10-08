Тетрадзе: «Потеря Джикии может стать проблемой для сборной России»

Бывший полузащитник сборной России считает, что потеря защитника и голкипера Гильерме станет ударом для национальной команды, однако он уверен, что в сборной есть футболисты, которые способны заменить этих игроков.

Когда выпадает любой игрок основного состава — это всегда проблема, особенно если нет достойной замены. Поэтому потеря такого центрального защитника, который на сегодняшний день цементирует оборону сборной России, безусловно, может стать проблемой, но не стоит делать из этого трагедию. Есть другие футболисты на эту позицию, у которых будет шанс подтвердить себя и закрепиться в основном составе. В сборную вызываются больше 20 человек, все примерно равноценные. Если у запасных есть претензии к тем, кто играет в основном составе, вот, пожалуйста, пользуйтесь своим шансом.

Все ждем от нашей сборной прежде всего не только положительного результата, но и хорошей игры. Начиная с домашнего чемпионата мира команда показывает неплохую игру и результат, уже к этому привыкли. Кто бы что ни говорил, но результат всегда важен, а положительный дает еще и стимул, дополнительные эмоции. Перед следующей игрой с Турцией это лишним не будет.