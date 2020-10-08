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Тетрадзе: «Потеря Джикии может стать проблемой для сборной России»

08 октября 2020, 11:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Омар Тетрадзе считает, что потеря защитника Георгия Джикии и голкипера Гильерме станет ударом для национальной команды, однако он уверен, что в сборной есть футболисты, которые способны заменить этих игроков.

Когда выпадает любой игрок основного состава — это всегда проблема, особенно если нет достойной замены. Поэтому потеря такого центрального защитника, который на сегодняшний день цементирует оборону сборной России, безусловно, может стать проблемой, но не стоит делать из этого трагедию. Есть другие футболисты на эту позицию, у которых будет шанс подтвердить себя и закрепиться в основном составе. В сборную вызываются больше 20 человек, все примерно равноценные. Если у запасных есть претензии к тем, кто играет в основном составе, вот, пожалуйста, пользуйтесь своим шансом.

Все ждем от нашей сборной прежде всего не только положительного результата, но и хорошей игры. Начиная с домашнего чемпионата мира команда показывает неплохую игру и результат, уже к этому привыкли. Кто бы что ни говорил, но результат всегда важен, а положительный дает еще и стимул, дополнительные эмоции. Перед следующей игрой с Турцией это лишним не будет.

Конечно, легионеры, которые играют в РПЛ, выскажут свое мнение тренерскому штабу сборной про российский чемпионат и наших игроков, дополнительная информация никогда лишней не была, но, если наша сборная сыграет в свою игру, думаю, никаких проблем не возникнет.

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Все комментарии
memphis
memphis
08 октября в 13:43
Омар? Может Мистер Крабс? Он так то Омари
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 13:13
Тетрадзе умнее Динияра.
Аpбитр
Аpбитр ответ Валерий Фролов (раскрыть)
08 октября в 13:02, ред.
Добрый день. В матчах за отбор на Евро очки идут в зачет.
В матчах Лиге Наций нет.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
08 октября в 12:05
Ух ты, Омари нарисовался!) давно не слышал, не видел его, интересно где он, чем занимается?
Zozuig
Zozuig
08 октября в 11:54
Больше пиарят это бревно, чем оно играет.
Валерий Фролов
Валерий Фролов
08 октября в 11:44
Добрый день! 8 октября играются матчи отбора не ЕВРО 2020 или это уже Лига Наций и очки в этих матчах не идут в зачет команды?Турниров много,можно запутаться.Спасибо
КЭТиК
КЭТиК
08 октября в 11:39
Не на одном игроке сборная держится.
shlomo
shlomo
08 октября в 11:34
Джикия это проблема, в отличии от Гильерме...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
08 октября в 11:34
    drug01
    drug01
    08 октября в 11:31
    Очень жаль здоровья
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