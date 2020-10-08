Динияр Билялетдинов: «Ничего страшного, что не сыграют Гильерме и Джикия»

Полузащитник сборной России считает, что национальная команда должна одержать победу в предстоящем товарищеском матче против команды Швеции.

Швеция не тот соперник, который должен пугать наших ребят. Я после ухода Златана Ибрагимовича перестал за этой сборной даже следить. Если со стороны нашего тренерского штаба не будет никаких экспериментов и ребята покажут свою игру, думаю, сборная России одержит победу. Ничего страшного, что не сыграют Гильерме и Джикия, в составе есть футболисты, которые могут их заменить, а у нас будет возможность посмотреть на новые лица, того же Александра Жирова, это тоже своеобразный плюс.