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Динияр Билялетдинов: «Ничего страшного, что не сыграют Гильерме и Джикия»

08 октября 2020, 11:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что национальная команда должна одержать победу в предстоящем товарищеском матче против команды Швеции.

Швеция не тот соперник, который должен пугать наших ребят. Я после ухода Златана Ибрагимовича перестал за этой сборной даже следить. Если со стороны нашего тренерского штаба не будет никаких экспериментов и ребята покажут свою игру, думаю, сборная России одержит победу. Ничего страшного, что не сыграют Гильерме и Джикия, в составе есть футболисты, которые могут их заменить, а у нас будет возможность посмотреть на новые лица, того же Александра Жирова, это тоже своеобразный плюс.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 октября в 13:11
Покажите Динияру последний матч России и Швеции. На их фоне наша команда выглядела как-то не совсем обнадеживающе.
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 13:06
Отсутствие Гильерме точно не страшно а вот по джикии вопрос.
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 13:02
вот тут полностью согласен))) это просто тренировка ))))
Добряк
Добряк
08 октября в 12:44
В отсутствие Маринада у наших появляются неплохие шансы...
shlomo
shlomo
08 октября в 12:06
По поводу Джикии я бы поспорил....
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