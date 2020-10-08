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Джикия и Гильерме получили отрицательные результаты тестов на коронавирус

08 октября 2020, 19:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Экс-хавбек сборной России Андрей Тихонов заявил, что вратарь «Локомотива» Гильерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия не заражены коронавирусом, как это предполагалось ранее.

Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным, так что для них всё уже хорошо. Но надо в таких матчах проверять ближайший резерв. Посмотрим на пару центральных защитников Кутепов — Кудряшов.

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makkie
makkie
08 октября в 20:21
Дождемся официальной информации.
А затем отправим паникеров в магазин обуви - переобуваться)
ДСА
ДСА
08 октября в 20:19
Незачем использовать дешёвые китайские тесты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 октября в 20:01
Оказывается Тихонов теперь в Роспотребнадзор работает и тесты на корону проводит. А иначе откуда ему знать?
sv_1969
sv_1969
08 октября в 19:37
Кутепов, Кудряшов убойная пара)))
drug01
drug01
08 октября в 19:33
Ура Кутепова увидим....!
beefs
beefs
08 октября в 19:27
ну хоть здесь повезло...
112910415
112910415
08 октября в 19:24
отличная весть, ежели правда !
Q-J-G
Q-J-G
08 октября в 19:24
это только радует!!!
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