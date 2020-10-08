Джикия и Гильерме получили отрицательные результаты тестов на коронавирус

Экс-хавбек сборной России заявил, что вратарь «Локомотива» Гильерме и защитник «Спартака» не заражены коронавирусом, как это предполагалось ранее.

Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным, так что для них всё уже хорошо. Но надо в таких матчах проверять ближайший резерв. Посмотрим на пару центральных защитников Кутепов — Кудряшов.